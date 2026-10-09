English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trao giải các cuộc thi chào mừng 145 năm xây dựng và phát triển Đường sắt Việt Nam

Thứ Sáu, 21:49, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và truyền thông năm 2026 góp phần tôn vinh truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam, đồng thời lan tỏa hình ảnh người lao động và những hành trình trên khắp đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam (1881–2026) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946–21/10/2026), trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng các dấu mốc quan trọng của ngành, ngày 9/10, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nội dung số và Truyền thông – Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao giải Cuộc thi Video Spotlight “Dặm dài đất nước”.

Cùng ngày, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác văn học, thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh và Liên hoan Tiếng hát Người lao động ngành Đường sắt Việt Nam lần thứ 14 – năm 2026.

trao giai cac cuoc thi chao mung 145 nam xay dung va phat trien Duong sat viet nam hinh anh 1
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam Nguyễn Quốc Vượng trao giải cho các tác giả đoạt giải Video Spotlight Dặm dài đất nước.

Chuỗi hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, người lao động trong và ngoài ngành, cùng các nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người yêu mến Đường sắt Việt Nam. Thông qua các loại hình sáng tác đa dạng, các tác phẩm góp phần tái hiện những dấu ấn lịch sử, lưu giữ ký ức nghề nghiệp, khắc họa hình ảnh người lao động, nhà ga, chuyến tàu và những cung đường sắt gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của ngành qua các thời kỳ.

Cuộc thi Video Spotlight “Dặm dài đất nước” là hoạt động nổi bật, hướng tới đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá hình ảnh Đường sắt Việt Nam trên các nền tảng số. Với ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh hiện đại, các tác phẩm dự thi khắc họa sinh động những chuyến tàu xuyên Việt, những nhà ga và cung đường sắt qua nhiều vùng miền, qua đó tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Mỗi video không chỉ ghi lại những khoảnh khắc trên hành trình đường sắt mà còn kể những câu chuyện về đất nước, con người và sự gắn bó của ngành Đường sắt với các vùng miền.

Cuộc vận động “Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc về ngành Đường sắt Việt Nam”, hoạt động sưu tầm, trưng bày ảnh “Bác Hồ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Đường sắt Việt Nam” và sáng tác ảnh mới về hoạt động của ngành đã góp phần lưu giữ những tư liệu, câu chuyện và hình ảnh có giá trị về truyền thống đường sắt qua các thời kỳ.

Song song với hoạt động này, các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác và sưu tầm tư liệu tiếp tục góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của ngành. Cuộc vận động “Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc về ngành Đường sắt Việt Nam”, hoạt động sưu tầm, trưng bày ảnh “Bác Hồ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Đường sắt Việt Nam” và sáng tác ảnh mới về hoạt động của ngành đã thu hút nhiều tác phẩm giàu giá trị tư liệu, phản ánh những chặng đường phát triển, những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động đường sắt.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động, ý nghĩa của các hoạt động không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm hay những giải thưởng được trao, mà còn ở những câu chuyện được kể, ký ức được lưu giữ và khoảnh khắc được ghi lại. Đây là nguồn tư liệu có giá trị, góp phần bồi đắp các giá trị văn hóa, củng cố tình cảm và niềm tự hào của nhiều thế hệ đối với ngành Đường sắt Việt Nam.

Tại chương trình, Ban Tổ chức vinh danh, trao giải cho các tác giả, tác phẩm tiêu biểu thuộc các hạng mục: Giải Cống hiến, Giải Khát vọng, Giải Sáng tạo và các thể loại văn xuôi – tùy bút, thơ, âm nhạc, ảnh sáng tác mới, video “Dặm dài đất nước”; đồng thời tổng kết, trao giải Liên hoan Tiếng hát Người lao động ngành Đường sắt Việt Nam lần thứ 14 – năm 2026.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đường sắt nhẹ (LRT) Phú Quốc: Chạy đua từng ngày để kịp APEC 2027
Đường sắt nhẹ (LRT) Phú Quốc: Chạy đua từng ngày để kịp APEC 2027

VOV.VN - Theo Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh, công nghệ thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) Phú Quốc không phải vấn đề quá mới với ngành đường sắt. Thách thức lớn hơn hiện nay là mặt bằng, thời tiết và áp lực hoàn thành dự án đúng tiến độ để phục vụ APEC 2027.

Đường sắt nhẹ (LRT) Phú Quốc: Chạy đua từng ngày để kịp APEC 2027

Đường sắt nhẹ (LRT) Phú Quốc: Chạy đua từng ngày để kịp APEC 2027

VOV.VN - Theo Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh, công nghệ thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) Phú Quốc không phải vấn đề quá mới với ngành đường sắt. Thách thức lớn hơn hiện nay là mặt bằng, thời tiết và áp lực hoàn thành dự án đúng tiến độ để phục vụ APEC 2027.

Việt Nam – Lào thúc đẩy kết nối cao tốc và đường sắt
Việt Nam – Lào thúc đẩy kết nối cao tốc và đường sắt

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Leklay Sivilay đã trao đổi về tiến độ dự án cao tốc Hà Nội – Vientiane và đường sắt Vũng Áng – Vientiane, đồng thời ghi nhận thành công của cảng Vũng Áng, thúc đẩy kết nối giao thông liên hoàn và thương mại giữa hai nước.

Việt Nam – Lào thúc đẩy kết nối cao tốc và đường sắt

Việt Nam – Lào thúc đẩy kết nối cao tốc và đường sắt

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Leklay Sivilay đã trao đổi về tiến độ dự án cao tốc Hà Nội – Vientiane và đường sắt Vũng Áng – Vientiane, đồng thời ghi nhận thành công của cảng Vũng Áng, thúc đẩy kết nối giao thông liên hoàn và thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị PowerChina triển khai các dự án đường sắt tại Việt Nam
Thủ tướng đề nghị PowerChina triển khai các dự án đường sắt tại Việt Nam

VOV.VN - Ngày 21/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Châu Gia Nghĩa, Chủ tịch châu Á-Thái Bình Dương của Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc và tổ hợp các nhà thầu, đối tác hợp tác tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị PowerChina triển khai các dự án đường sắt tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị PowerChina triển khai các dự án đường sắt tại Việt Nam

VOV.VN - Ngày 21/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Châu Gia Nghĩa, Chủ tịch châu Á-Thái Bình Dương của Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc và tổ hợp các nhà thầu, đối tác hợp tác tại Việt Nam.

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Bước chuyển lớn của hạ tầng giao thông Việt Nam
Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Bước chuyển lớn của hạ tầng giao thông Việt Nam

VOV.VN - Việc xem xét cơ chế đặc thù, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được đánh giá là cần thiết, góp phần đảm bảo tính độc lập và chuyển giao làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao.

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Bước chuyển lớn của hạ tầng giao thông Việt Nam

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Bước chuyển lớn của hạ tầng giao thông Việt Nam

VOV.VN - Việc xem xét cơ chế đặc thù, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được đánh giá là cần thiết, góp phần đảm bảo tính độc lập và chuyển giao làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao.

Du lịch Hải Phòng và Đường sắt Việt Nam “bắt tay” xây dựng nhiều sản phẩm mới
Du lịch Hải Phòng và Đường sắt Việt Nam “bắt tay” xây dựng nhiều sản phẩm mới

VOV.VN - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Hải Phòng sẽ có những hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch với ngành đường sắt, nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn.

Du lịch Hải Phòng và Đường sắt Việt Nam “bắt tay” xây dựng nhiều sản phẩm mới

Du lịch Hải Phòng và Đường sắt Việt Nam “bắt tay” xây dựng nhiều sản phẩm mới

VOV.VN - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Hải Phòng sẽ có những hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch với ngành đường sắt, nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục