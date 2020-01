Trao giải liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông

VOV.VN - Tối 4/1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với Bộ Công an tổ chức Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019.