Trao Giải thưởng cho 20 thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Thiếu tướng Bùi Minh Giám – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen cho 20 gương thanh niên công an tiêu biểu

Dịp này, Hội đồng tư vấn xét Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017 đã xét chọn, đề nghị trao giải cho 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực: chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, công tác Đoàn.

Hoạt động vinh danh các cá nhân xuất sắc lần này đã tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong tuổi trẻ Công an nhân dân; là động lực thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; khích lệ, động viên đoàn viên, thanh niên Bộ Công an tiếp tục rèn luyện, cống hiến, lập thêm nhiều thành tích, chiến công.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra chương trình giao lưu các cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân nhấn mạnh: Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” là giải thưởng thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác; động viên, khuyến khích, tạo động lực để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh bảo đảm an ninh - trật tự.

Ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực của tuổi trẻ Công an nói chung và 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu được vinh danh nói riêng, Thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định: Mỗi thành tích, chiến công của thanh niên Công an đều là sản phẩm kết tinh của tinh thần say mê, kiên trì học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy; thể hiện tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh - trật tự của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng chính là những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của người công an cách mạng vì nước quên thân, vì dân phục vụ được thế hệ thanh niên Công an hôm nay tiếp tục phát huy trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám bày tỏ tin tưởng, với truyền thống hơn 70 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Bộ Công an sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lập được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu hơn nữa; xứng đáng là người công an của nhân dân./. Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới Thượng tá Đàm Văn Khanh được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (CATP Hà Nội). Bộ Công an gửi thư khen Công an Gia Lai bắt nghi phạm giết người VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương vừa gửi thư khen Công an tỉnh Gia Lai khi bắt được nghi phạm trong vụ giết người, giấu xác xảy ra trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia VOV.VN -Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng đánh giá kết quả hợp tác năm 2017, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong năm 2018.