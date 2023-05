Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội là ngôi trường nuôi dạy trẻ khiếm thị học hòa nhập cùng với học sinh không khuyết tật. Năm học 2022-2023, trường có 167 học sinh khiếm thị đang theo học tại các lớp Can thiệp, Tiểu học và THCS. Từ năm học 2020-2021, để đáp ứng chương trình thay sách giáo khoa phổ thông 2018. Nhà trường đã nỗ lực phối hợp với Viện khoa học Giáo dục Việt Nam tham gia chuyển đổi Sách giáo khoa. Tuy nhiên, do kinh phí mua giấy in sách chữ nổi chưa có đủ, hoàn cảnh gia đình của rất nhiều em học sinh khiếm thị còn khó khăn, gia đình không đủ khả năng để mua sách giáo khoa chữ nổi.

Cô Nguyễn Phương Thanh giáo viên chủ nhiệm lớp 11 sinh THPT Chu Văn An trao quà cho đại diện trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội tiếp nhận

Nhằm hỗ trợ động viên cho các em học sinh khiếm thị tiếp tục phấn đấu và học tập tốt hơn, ngày 8/5/2023 thầy và trò lớp 11 sinh – K114 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội với sự đồng hành của Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao tặng yêu thương - Chắp cánh ước mơ”. 35 triệu tiền mặt cùng với 350 phần quà đã được đoàn thiện nguyện trao cho nhà trường và học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Số tiền giúp cho nhà trường mua giấy in nhiệt phục vụ công tác in sách giáo khoa chữ nổi cho học sinh khiếm thị của nhà trường học tập tốt hơn.

Buổi lễ diễn ra trong một không khí rất xúc động và ý nghĩa. Cô Nguyễn Phương Thanh giáo viên chủ nhiệm lớp 11 sinh trường THPT Chu Văn An chia sẻ: Đây thực sự là một hoạt động ngoại khóa giúp cho học sinh của trường hiểu được tình yêu thương, sự vươn lên vượt khó của các em, các bạn tuy bị khiếm thị nhưng vẫn vươn lên học tập tốt. Tôi nghĩ rằng hoạt động này rất nhân văn, giúp cho nhiều học sinh của lớp 11 sinh nói riêng và của trường THPT Chu Văn An nói chung có thêm nhiều bài học về tình người về sự vượt khó, giúp các em hiểu được tình yêu thương trong cộng đồng.

Đoàn thiện nguyện được các em học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, các bạn học sinh trường THPT Chu Văn An cùng biểu diễn những tiết mục ca nhạc giàu cảm xúc và ý nghĩa.

Có thể nói, hoạt động thiện nguyện của Thầy và Trò trường lớp 11 sinh trường THPT Chu Văn An khép lại trong niềm vui, sự xúc động và tình cảm đầy lưu luyến. Dù cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng chắc hẳn đó sẽ là những kỉ niệm khó phai trong lòng người đi và người ở lại. Hi vọng rằng những hoạt động từ thiện như vậy sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các bạn học sinh trường THPT Chu Văn An, sự đồng hành của các thầy cô giáo trong những năm học tiếp theo.