Trật tự đô thị ở phường Hoàng Mai (Hà Nội) sau phản ánh của VOV

Sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) về tình trạng vi phạm trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Hoàng Mai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh và triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh.

Ghi nhận thực tế trong các ngày 21-22/4, lực lượng chức năng phường Hoàng Mai đã đồng loạt ra quân, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm. Nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định đã bị nhắc nhở, xử lý.

Trung tá Nguyễn Trung Dũng - Tổ phó Tổ trật tự Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn, công an phường Hoàng Mai đã tiến hành nhiều lượt tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân qua hệ thống loa truyền thanh và các hội nghị. Cùng với đó là ký cam kết với hàng nghìn trường hợp. Song song với đó là tăng cường tuần tra, nhắc nhờ và xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Kết quả, từ 10/12/2025 đến nay đã xử lý 722 trường hợp vi phạm, phạt 537.700.000 đồng.

"Trong thời gian tới để tiếp tục duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, chúng tôi tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, khắc phục điểm nghẽn, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với đó, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm", Trung tá Nguyễn Trung Dũng cho hay.

Việc lập lại trật tự đô thị không thể chỉ dựa vào các đợt ra quân cao điểm, để xử lý triệt để, bên cạnh việc ra quân tuần tra kiểm soát tại các điểm nóng chính quyền địa phương cũng kiến nghị TP Hà Nội sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông và quy hoạch điểm đỗ xe phù hợp nhằm giảm áp lực cho các tuyến phố dân sinh.

Xây dựng Thủ đô thị văn minh và an toàn giao thông là mục tiêu xuyên suốt, tuy nhiên để đạt hiệu quả bền vững, cần Hà Nội phối hợp giữa việc xử phạt nghiêm minh và tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng bãi đỗ xe.