Toàn cảnh quốc tế sáng 22/4: Mỹ thu tàu Iran, Tehran thề trả đũa

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chuyến thăm dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) nhằm dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy, trong bối cảnh triển vọng tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều bất định.
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.
VOV.VN - Việc kiểm soát eo biển Hormuz đang mang lại cho Tehran một công cụ răn đe chiến lược đặc biệt, với tác động không chỉ về quân sự mà còn lan rộng tới toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.
VOV.VN - Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hôm 22/4 đã gửi thư tới tổ chức này và Hội đồng Bảo an, kêu gọi đưa ra phản ứng “kiên quyết và dứt khoát” đối với việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran vào cuối tuần qua.
