Toàn cảnh quốc tế sáng 23/4: Thực hư thông tin 26 tàu Iran phá vòng vây của Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự định cho Iran một khoảng thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm khôi phục các cuộc đàm phán, CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Hiện chưa rõ thông điệp này đã được chuyển tới phía Iran hay chưa.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hôm 22/4 đã gửi thư tới tổ chức này và Hội đồng Bảo an, kêu gọi đưa ra phản ứng “kiên quyết và dứt khoát” đối với việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran vào cuối tuần qua.
VOV.VN - Ông Ayatollah Alireza Arafi, thành viên Hội đồng Lãnh đạo lâm thời Iran, hôm 21/4 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trong thời điểm các cuộc đàm phán đang diễn ra đều có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu.
VOV.VN - Tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, sau khi giới chức Mỹ cho rằng con tàu này cố tình vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. Vụ việc khiến USS Spruance nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công.
