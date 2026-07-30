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Cần Thơ hỗ trợ 960.000 đồng/tháng cho giáo viên, nhân viên mầm non công lập

Thứ Năm, 18:53, 30/07/2026
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VOV.VN - Ngày 30/7, tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố.

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Cần Thơ hỗ trợ 960.000 đồng/tháng cho giáo viên, nhân viên mầm non công lập

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm giáo viên và nhân viên (kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật) tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và giáo viên, nhân viên cấp học mầm non của Trường Thực hành Sư phạm trên địa bàn thành phố. Mức hỗ trợ là 960.000 đồng/người/tháng, thời gian hưởng tối đa 9 tháng trong một năm học. Kinh phí thực hiện do ngân sách thành phố bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm, kinh phí thực hiện dự kiến hơn 27 tỷ đồng.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, việc thông qua nghị quyết nhằm thống nhất chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên mầm non công lập trên toàn địa bàn sau khi hợp nhất thành phố Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Năm học 2025 – 2026 thành phố Cần Thơ có 381 trường mầm non, mẫu giáo, trong đó 329 trường công lập và 52 trường ngoài công lập; đồng thời có 3 trường liên cấp có trẻ mầm non.

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Cần Thơ thông qua Nghị quyết hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn.

Theo thống kê, thành phố còn thiếu 1.032 giáo viên để đảm bảo số lượng tối đa định mức giáo viên/nhóm, lớp theo thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, thiếu 608 giáo viên trong biên chế do chưa kịp tuyển dụng.

Theo đánh giá, giáo viên mầm non là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, song khối lượng công việc lớn, thời gian làm việc thực tế thường kéo dài hơn quy định, trong khi thu nhập còn hạn chế. Việc ban hành chính sách hỗ trợ được kỳ vọng góp phần cải thiện đời sống, thu hút giáo viên tham gia tuyển dụng, giữ chân đội ngũ, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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