Trẻ em đuối nước ở Nghệ An: Mỗi ngành báo cáo một con số

Vụ đuối nước thương tâm tại huyện Yên Thành Nghệ An, khiến 5 học sinh Trung học cơ sở tử vong ngày 30/5 vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông khẩn để các ngành, các cấp và các địa phương tỉnh Nghệ An cần nỗ lực hơn nữa trong công tác tăng cường chống đuối nước cho trẻ.

Hiện trường vụ đuối nước làm 3 học sinh chết tại thị xã Thái Hòa ngày 29/4.



Tại cuộc họp khẩn trực tuyến ngày 7/6, do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, các số liệu báo cáo vụ việc và người tử vong do đuối nước từ đầu năm đến nay trên địa bàn Nghệ An, chưa trùng khớp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo xảy ra 18 vụ đuối nước khiến 25 trẻ em thiệt mạng; Tỉnh đoàn Nghệ An báo cáo xảy ra 28 vụ, 37 người thiệt mạng, còn báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An là xảy ra 40 vụ và 47 người thiệt mạng.

Cho dù con số nào đi chăng nữa thì tình hình trẻ đuối nước ở Nghệ An đã lên mức báo động khẩn cấp. Ông Vy Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghệ An cho rằng, thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành, các địa phương, đặc biệt là gia đình, bởi đây là thời điểm các em học sinh được nghỉ hè.

“Cần nắm được nguy cơ dẫn đến đuối nước, từ đó có kĩ năng phòng tránh; đồng thời bố mẹ, gia đình cũng phải biết cách phòng tránh và khuyên bảo con cái, từ đó cả gia đình cùng với trẻ, xã hội, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể vào cuộc”- ông Quỳnh cho biết.

Hiện trường vụ đuối nước làm 5 học sinh chết tại Đập Trại Xanh huyện Yên Thành ngày 30/5.

Đại diện các ngành đã phân tích nguyên nhân trẻ đuối nước nhiều ở Nghệ An vừa qua là do ý thức và trách nhiệm của một số gia đình đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế; Bên cạnh đó, hệ thống bể bơi còn ít; môi trường sống xung quanh trẻ thiếu an toàn, nhiều hồ, đập, sông suối tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến trẻ em bị tai nạn. Một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa quyết liệt chỉ đạo và đầu tư nguồn lực đúng mức cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, giữa gia đình, nhà trường và xã hội ở một số nơi có lúc còn chưa chặt chẽ. Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết, trong thời gian tới, ngành giáo dục Nghệ An sẽ tập trung một số giải pháp quản lý.

“Sở GD-ĐT sẽ có quy chế phối hợp giữa Sở với tỉnh Đoàn với Hội cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức, Hội phụ nữ và chính quyền địa phương để tăng cường nắm bắt, giám sát hàng ngày và có những biện pháp ngăn chặn kịp thời, đặc biệt đối với các khu vực sông suối, nguy hiểm, các công tình xây dựng phải có những biển cảnh báo”- ông Thái Văn Thành cho biết.

Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá, thực trạng đuối nước đối với trẻ còn nhiều là do các ngành liên quan chưa có sự phối hợp chặt chẽ; công tác tuyên truyền chưa tốt; nhiều đơn vị, địa phương vào cuộc chỉ đạo chưa mạnh, chưa quyết liệt. Đây là những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tỉnh sẽ xếp loại thi đua cuối năm những huyện làm chưa tốt công tác chống đuối nước cho trẻ./.