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Trở lại “điểm nóng” tranh chấp đất đai tại tiểu khu 1535, Công ty Long Sơn

Thứ Sáu, 11:54, 18/09/2026
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VOV.VN - Vụ việc một nhóm người bịt mặt xông vào chém 3 bảo vệ Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Long Sơn (Công ty Long Sơn) tại Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo an ninh từ tranh chấp đất đai, phá hoại tài sản.

Cũng ở tiểu khu này, cũng vì tranh chấp đất đai giữa doanh nghiệp và người dân, tháng 10/2016, từng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 13 người bị thương. Liên tục những năm tiếp theo, tranh chấp giữa Công ty Long Sơn và một số hộ dân tiếp tục phát sinh, với nhiều kiến nghị, phản ánh liên quan việc quản lý, sử dụng đất, cưỡng chế, cây trồng và tài sản trên đất.

Năm 2024, nhiều hộ dân tiếp tục kiến nghị chính quyền ngăn chặn việc Công ty Long Sơn tổ chức cưỡng chế, phá hoại tài sản, cây trồng. Sau khi Đắk Nông và Lâm Đồng sáp nhập (7/2025), lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đối thoại với người dân tại cơ sở, yêu cầu chính quyền và lực lượng công an kiểm tra, xác minh các phản ánh; đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất nếu có tại khu vực dự án của Công ty Long Sơn.

Vụ 3 bảo vệ của công ty THHH Long Sơn bị chém mới đây cho thấy những mâu thuẫn, tranh chấp tại Tiểu khu 1535 và nguy cơ đối với an ninh trật tự địa phương, đã tích tụ tới mức nguy hiểm, đòi hỏi tỉnh Lâm Đồng có biện pháp giải quyết tận gốc.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên VOV ghi nhận tại “điểm nóng” Tiểu khu 1535, lâm phần Công ty Long Sơn, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng thời điểm ngày 17/9:

tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 1
Công ty Long Sơn được UBND tỉnh Đắk Nông cũ (nay là UBND tỉnh Lâm Đồng) chấp thuận chủ trương giao 1.079 ha đất tại Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực vào năm 2008, thực hiện dự án bảo vệ rừng kết hợp trồng cây các loại.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 2
Tuy nhiên, đến nay, khoảng 752 ha trong tổng diện tích dự án đã bị thu hồi do công ty thực hiện không đúng cam kết, nhiều diện tích khác hiện đã bị lấn chiếm. Trong ảnh là trụ sở Công ty của Long Sơn tại dự án.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 3
Đối diện với trụ sở Công ty Long Sơn là nơi ông Linh Đức Thuận (sinh năm 1985, trú tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực) đặt container vào ngày 14/9. Vị trí đặt container thuộc lâm phần Công ty Long Sơn. Ông Thuận là người được Công ty Long Sơn thuê làm quản lý vào năm 2023, đến 2025 thì chấm dứt hợp đồng.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 4
Vào chiều ngày 14/9, nhiều người tập trung tại khu vực container này uống rượu, trong đó có nhóm của Linh Đức Thuận và nhóm công nhân, bảo vệ của Công ty Long Sơn. Hai bên không xảy ra mâu thuẫn. Nhưng đến khoảng 21h tối cùng ngày, một nhóm khoảng 4-5 người chưa rõ nhân thân, lai lịch, mặc quần áo màu đen, trùm kín mặt, cầm dao phát rẫy bất ngờ lao vào tấn công nhóm bảo vệ của Công ty Long Sơn rồi bỏ đi.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 5
Hiện chiếc container đã bị cơ quan chức năng cẩu đi, tạm giữ để phục vụ điều tra. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã triệu tập nhiều người để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có liên quan đến tranh chấp đất đai.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 6
Diện tích đất tại nơi xảy ra vụ tấn công, về mặt pháp lý vẫn thuộc lâm phần Công ty Long Sơn. Nhưng có dấu hiệu cho thấy, nơi đây đang xảy ra tranh chấp giữa công ty và những người từng làm cho công ty. Trên diện tích này đang trồng cây sầu riêng.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 7
Hai trong số ba bảo vệ Công ty Long Sơn bị tấn công, đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, sức khỏe của cả hai hiện đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 8
Trong bối cảnh những mâu thuẫn, tranh chấp tại lâm phần Công ty Long Sơn chưa được giải quyết dứt điểm, hàng loạt cây sầu riêng trồng 4 năm của Công ty này bị chặt hạ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đã cơ bản xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi phá hoại và đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 9
Việc phá hoại cây sầu riêng mới xảy ra thời gian gần đây.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 10
Tháng 10/2016, ngay tại Tiểu khu 1535, lâm phần Công ty Long Sơn từng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 13 người bị thương.
tro lai diem nong tranh chap dat dai tai tieu khu 1535, cong ty long son hinh anh 11
Những tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai tại Tiểu khu 1535, lâm phần Công ty Long Sơn kéo dài cả chục năm qua. Vụ việc 3 bảo vệ bị tấn công mới đây tiếp tục đặt ra yêu cầu phải làm rõ căn nguyên, giải quyết các vấn đề về đất đai đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.
Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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