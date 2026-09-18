Trở lại “điểm nóng” tranh chấp đất đai tại tiểu khu 1535, Công ty Long Sơn
Thứ Sáu, 11:54, 18/09/2026
VOV.VN - Vụ việc một nhóm người bịt mặt xông vào chém 3 bảo vệ Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Long Sơn (Công ty Long Sơn) tại Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo an ninh từ tranh chấp đất đai, phá hoại tài sản.
Cũng ở tiểu khu này, cũng vì tranh chấp đất đai giữa doanh nghiệp và người dân, tháng 10/2016, từng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 13 người bị thương. Liên tục những năm tiếp theo, tranh chấp giữa Công ty Long Sơn và một số hộ dân tiếp tục phát sinh, với nhiều kiến nghị, phản ánh liên quan việc quản lý, sử dụng đất, cưỡng chế, cây trồng và tài sản trên đất.
Năm 2024, nhiều hộ dân tiếp tục kiến nghị chính quyền ngăn chặn việc Công ty Long Sơn tổ chức cưỡng chế, phá hoại tài sản, cây trồng. Sau khi Đắk Nông và Lâm Đồng sáp nhập (7/2025), lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đối thoại với người dân tại cơ sở, yêu cầu chính quyền và lực lượng công an kiểm tra, xác minh các phản ánh; đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất nếu có tại khu vực dự án của Công ty Long Sơn.
VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ 3 bảo vệ Công ty Long Sơn ở xã biên giới Quảng Trực bị một nhóm người bịt mặt dùng dao phát rẫy tấn công trong đêm. Vụ việc xảy ra ngay tại Tiểu khu 1535, nơi từng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 16 người thương vong cách đây 10 năm.