Trời bỗng dưng tối sầm, "11h trưa mà như nửa đêm" ở Ninh Bình

Chủ Nhật, 14:54, 19/04/2026
VOV.VN - Vào khoảng 11h trưa ngày 19/4, trời bỗng dưng tối sầm được ghi nhận ở khu vực phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình.

Ghi nhận tại khu vực ngã tư Phạm Ngũ Lão - Hòa Xá (phường Thành Nam, Ninh Bình), khoảng 11h trưa, bầu trời đang sáng bỗng chốc mây đen kéo đến kín đặc. Chỉ trong vài phút, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi một màu tối sẫm.

Người đi đường gần như không thể nhìn rõ nhau ở khoảng cách gần. Nhiều hộ dân dọc tuyến phố phải bật đèn điện giữa ban ngày để sinh hoạt, ăn trưa.

Tại nút giao Hòa Xá với Quốc lộ 10, các phương tiện buộc phải bật đèn pha, di chuyển chậm do mưa giông che khuất tầm nhìn. Cơn mưa lớn trút xuống dồn dập, kèm theo gió giật mạnh liên hồi, khiến tình hình giao thông trở nên khó khăn.

troi bong dung toi sam, 11h trua ma nhu nua dem o ninh binh hinh anh 1
Ghi nhận tại khu vực Chợ đêm Phạm Ngũ Lão lúc 11h ngày 19/4.

“Tôi đang chuẩn bị dọn cơm thì thấy trời tối sập lại, nhanh đến mức không kịp trở tay. Cứ tưởng đồng hồ hỏng, không nghĩ mới 11h trưa mà như nửa đêm”, một người dân phường Thành Nam chia sẻ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi xuất hiện mây dông, chủ động kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phòng chập cháy, đồng thời bật đèn cảnh báo khi tham gia giao thông trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Đến thời điểm hiện tại, mưa giông vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khung giờ trưa.

son_la_1.jpg

Sơn La chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

VOV.VN - Trước dự báo tình hình dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản hỏa tốc đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: mưa giông Ninh Bình thời tiết
Thời tiết hôm nay 19/4: Hà Nội có mưa nhẹ, Bắc Bộ nhiều nơi có dông

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 19/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực có khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật

Thời tiết hôm nay 18/4: Cảnh báo vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa đá, gió giật

VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.    

Thời tiết Nghệ An – Hà Tĩnh xuất hiện dấu hiệu cực đoan ngay từ đầu năm

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết bất thường ngay từ thời điểm giao mùa, với sự xuất hiện sớm của nắng nóng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

