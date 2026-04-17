Sơn La chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương và các cơ quan chức năng được yêu cầu theo dõi sát các bản tin dự báo, truyền tin đến tận các bản, tổ dân phố, vùng sâu vùng xa để người dân chủ động gia cố nhà cửa, chuồng trại và hạn chế ra ngoài khi có dông lốc; hướng dẫn nông dân thu hoạch sớm các diện tích cây trồng đã đến kỳ; triển khai các phương án bảo vệ vật nuôi và kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước; khuyến cáo nhân dân cần đặc biệt chú ý an toàn lao động, tuyệt đối không làm việc ngoài trời khi có dông sét để bảo đảm an toàn tính mạng về người và tài sản.

Sơn La đẩy mạnh việc sắp xếp dân cư sau thiên tai, nhằm góp phần ổn định cuộc sống người dân

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, cùng với các giải pháp trên, tỉnh đang tích cực triển khai Đề án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai. Năm 2025, địa phương tiếp tục được phân bổ 200 tỷ đồng để thực hiện 16 dự án hạ tầng thiết yếu và sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách; dự kiến hoàn thành và giải ngân trong năm 2026.

Người dân vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ làm nhà tại nơi ở mới

Ông Công chia sẻ: “Đề án đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; hiện nay UBND tỉnh đã trình Kế hoạch thực hiện. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án này thì UBND tỉnh sẽ công khai kế hoạch triển khai thực hiện. Trong số 82 điểm sắp xếp dân cư đã xác định trong Đề án, tỉnh cũng xác định rõ, những vùng nào sẽ triển khai ngay trong năm 2026, vùng nào sẽ làm trong giai đoạn tiếp theo… Mục tiêu cao cả nhất là ổn định đời sống nhân dân, để nếu có thiên tai xảy ra thì những vùng đã được sắp xếp ổn định thì không còn phải đối mặt với nguy cơ sạt lở, hoặc nguy cơ lũ ống, lũ quét, như thế người dân sẽ được đảm bảo an toàn”.