Sơn La chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

Thứ Sáu, 11:25, 17/04/2026
VOV.VN - Trước dự báo tình hình dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản hỏa tốc đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương và các cơ quan chức năng được yêu cầu theo dõi sát các bản tin dự báo, truyền tin đến tận các bản, tổ dân phố, vùng sâu vùng xa để người dân chủ động gia cố nhà cửa, chuồng trại và hạn chế ra ngoài khi có dông lốc; hướng dẫn nông dân thu hoạch sớm các diện tích cây trồng đã đến kỳ; triển khai các phương án bảo vệ vật nuôi và kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước; khuyến cáo nhân dân cần đặc biệt chú ý an toàn lao động, tuyệt đối không làm việc ngoài trời khi có dông sét để bảo đảm an toàn tính mạng về người và tài sản.

son la chu dong ung pho voi thoi tiet nguy hiem hinh anh 1
Sơn La đẩy mạnh việc sắp xếp dân cư sau thiên tai, nhằm góp phần ổn định cuộc sống người dân

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, cùng với các giải pháp trên, tỉnh đang tích cực triển khai Đề án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai.  Năm 2025, địa phương tiếp tục được phân bổ 200 tỷ đồng để thực hiện 16 dự án hạ tầng thiết yếu và sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách; dự kiến hoàn thành và giải ngân trong năm 2026.

son la chu dong ung pho voi thoi tiet nguy hiem hinh anh 2
Người dân vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ làm nhà tại nơi ở mới

Ông Công chia sẻ: “Đề án đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; hiện nay UBND tỉnh đã trình Kế hoạch thực hiện. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án này thì UBND tỉnh sẽ công khai kế hoạch triển khai thực hiện. Trong số 82 điểm sắp xếp dân cư đã xác định trong Đề án, tỉnh cũng xác định rõ, những vùng nào sẽ triển khai ngay trong năm 2026, vùng nào sẽ làm trong giai đoạn tiếp theo… Mục tiêu cao cả nhất là ổn định đời sống nhân dân, để nếu có thiên tai xảy ra thì những vùng đã được sắp xếp ổn định thì không còn phải đối mặt với nguy cơ sạt lở, hoặc nguy cơ lũ ống, lũ quét, như thế người dân sẽ được đảm bảo an toàn”.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Sơn La khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc
Sơn La khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc

VOV.VN - Sơn La đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân xã Pắc Ngà khắc phục hậu quả dông lốc làm tốc mái, sập nhà, đồng thời cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan tiếp diễn.

Sơn La khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc

Sơn La khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc

VOV.VN - Sơn La đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân xã Pắc Ngà khắc phục hậu quả dông lốc làm tốc mái, sập nhà, đồng thời cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan tiếp diễn.

Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng
Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng

Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La
Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

VOV.VN - Chiều 22/3, tại các bản Hang Mon 1, Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng đến nhiều diện tích cây trồng, chủ yếu là cây mận của người dân.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

VOV.VN - Chiều 22/3, tại các bản Hang Mon 1, Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng đến nhiều diện tích cây trồng, chủ yếu là cây mận của người dân.

