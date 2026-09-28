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Trong 10 năm, hơn 6.170 cặp vợ chồng tảo hôn ở Điện Biên

Thứ Hai, 17:54, 28/09/2026
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VOV.VN - Tảo hôn vẫn là vấn đề nóng tại Điện Biên khi chiếm gần 15% tổng số cặp kết hôn trong hơn 10 năm qua. Từ năm 2015 đến tháng 7/2025, Điện Biên có hơn 41.820 cặp vợ chồng kết hôn, trong đó khoảng 6.170 cặp vợ chồng tảo hôn, chiếm gần 15%; 51 cặp hôn nhân cận huyết thống, chiếm 0,12%.

Tỷ lệ tảo hôn phổ biến ở độ tuổi 15-17 đối với nữ và 16-19 tuổi đối với nam, trong đó, đồng bào dân tộc Mông có tỷ lệ cao hơn hẳn so với các dân tộc khác.

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Tỉnh Điện Biên tập trung đẩy mạnh phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từ cơ sở.

Trước thực tế này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 27 về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch để triển khai thực hiện.

Theo đó, một trong những giải pháp trọng tâm được xác định là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phòng ngừa từ cơ sở. Chính quyền các địa phương được yêu cầu phải chủ động nắm tình hình, nhất là những địa bàn có nguy cơ cao. Bên cạnh đó phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản, Bí thư chi bộ và các tổ chức đoàn thể để kịp thời phát hiện, tư vấn, can thiệp, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Em Chang Thị Dung, học sinh trên địa bàn xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên chia sẻ:

"Em đã được cung cấp một số kiến thức bổ ích về nguyên nhân và tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đầu tiên là ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và cuộc sống học tập của mình. Về sau sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Em sẽ tuyên truyền với bạn bè, người thân và mọi người xung quanh để hạn chế tình trạng này trong cộng đồng".

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục được yêu cầu tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản vị thành niên. Từ đó thay đổi nhận thức trong mỗi gia đình, hướng tới giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ quyền trẻ em và tạo nền tảng nâng cao chất lượng dân số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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