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Trong 4 năm, cả nước có 365 người tử vong vì bệnh dại

Thứ Sáu, 16:39, 25/09/2026
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VOV.VN - Chiều 25/9, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, diễn ra Hội nghị tăng cường phòng, chống bệnh Dại, nhằm rà soát tình hình và thúc đẩy triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030.

Sự kiện là hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại năm 2026, do Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức. 

trong 4 nam, ca nuoc co 365 nguoi tu vong vi benh dai hinh anh 1
Đại diện Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo các giải pháp phòng, chống bệnh dại trên chó, mèo.

Từ năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 90.000 người bị chó, mèo cắn, cào, trong đó 365 người tử vong. Kinh phí tiêm phòng và điều trị người bị chó, mèo cắn lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Riêng tại Đắk Lắk, giai đoạn này có hàng trăm người bị chó, mèo cắn, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, còn nhiều khó khăn trong quản lý đàn chó, mèo, tiêm vaccine và giám sát, xử lý ca nghi mắc. Nhiều ý kiến cho rằng công tác phòng, chống bệnh Dại chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý đàn vật nuôi nhiều lúc còn lỏng lẻo.

Giai đoạn 2026-2030, các đại biểu thống nhất cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, nhất là xử lý đúng cách khi bị chó, mèo cắn, cào và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc-xin kịp thời. Công tác phòng, chống bệnh Dại cần được triển khai thường xuyên, liên tục, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, thú y, chính quyền và cộng đồng, hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh Dại vào năm 2030.

trong 4 nam, ca nuoc co 365 nguoi tu vong vi benh dai hinh anh 2
Hơn 100 đại biểu dự hội nghị.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), khuyến cáo: “Chúng tôi khuyến cáo cộng đồng rằng, nếu những người không may bị chó, mèo cắn thì phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tiêm huyết thanh phòng bệnh. Đối với các gia đình có vật nuôi, cần tiêm phòng cho đàn chó, mèo của mình. Đối với các địa phương, cần tăng cường giám sát độ bao phủ tiêm phòng vắc-xin cho đàn chó, mèo; đồng thời luôn đảm bảo tính sẵn có của vắc-xin, huyết thanh để khi người dân cần thì sẵn sàng tiêm phòng, phòng chống bệnh dại cho người dân”.

Dự kiến vào sáng mai 26/9 tại Đắk Lắk sẽ diễn ra Lễ mít tinh và diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh Dại cấp Quốc gia năm 2026. Chương trình sẽ có hơn 1.000 người tham dự, với các hoạt động mít tinh, diễu hành tuyên truyền và diễn tập thực tế về giám sát, tiêm vắc-xin cho chó, mèo và xử lý ổ dịch.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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