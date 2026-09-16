Quảng Ngãi: 8 người bị chó cắn, lấy mẫu xét nghiệm nghi bệnh dại

Chiều 15/9, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Sơn phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tình hình chó cắn người trên địa bàn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận 8 người bị chó cắn, trong đó, 5 người đã đi tiêm phòng, 3 người còn lại bị chó cắn nhưng không trầy xước nên chưa đi tiêm. Lực lượng chức năng lấy mẫu con chó nghi mắc bệnh dại gửi Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II tại tỉnh Đắk Lắk để xét nghiệm.

Lấy mẫu con chó cắn người để xét nghiệm, xác định có mắc bệnh dại hay không.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Sơn phối hợp Trạm Y tế xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và các kênh thông tin của địa phương. Địa phương khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, đánh giá nguy cơ và tiêm vaccine phòng bệnh dại theo chỉ định; không tự điều trị hoặc áp dụng các biện pháp dân gian và không chờ xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm phòng.

Địa phương cũng khuyến cáo người dân quản lý chó, mèo nuôi, không để vật nuôi thả rông và thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh dại đầy đủ.