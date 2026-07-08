Trục vớt thành công 1 trong 2 tàu bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô

Ngày 8/7, sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết và thủy văn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã trục vớt thành công 1 trong 2 tàu bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô, thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt hai tàu bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô, thuộc xã Đoan Hùng.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, quá trình trục vớt gặp nhiều khó khăn do mực nước sông Lô tiếp tục dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận hiện trường cũng như triển khai các phương án kỹ thuật.

Hiện nay, một tàu đã được kéo rê thành công từ khu vực chân cầu vào vị trí gần bờ.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết: "Quá trình trục vớt gặp không ít khó khăn khi mực nước sông Lô tiếp tục dâng cao, dòng chảy xiết, gây ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận hiện trường và triển khai các phương án kỹ thuật. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và việc huy động tối đa phương tiện, thiết bị chuyên dụng, tàu thứ nhất đã được đưa ra khỏi khu vực chân cầu an toàn, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật".

Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Ngay sau khi hoàn thành việc trục vớt tàu thứ nhất, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Công an xã Đoan Hùng cùng các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát hiện trường, duy trì lực lượng thường trực, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông đường thủy và khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm trục vớt phương tiện còn lại trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ trục vớt 2 tàu bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh: "Với quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình cầu Sông Lô và hoạt động giao thông đường thủy, các đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện, làm việc liên tục, vượt qua những khó khăn do điều kiện thời tiết, thủy văn bất lợi để sớm hoàn thành công tác trục vớt, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến".