English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trục vớt thành công 1 trong 2 tàu bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô

Thứ Tư, 21:23, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều giờ triển khai công tác cứu hộ trong điều kiện thời tiết và thủy văn phức tạp, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công 1 trong 2 tàu bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai phương án trục vớt phương tiện còn lại.

Ngày 8/7, sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết và thủy văn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã trục vớt thành công 1 trong 2 tàu bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô, thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

truc vot thanh cong 1 trong 2 tau bi chim tai khu vuc cau song lo hinh anh 1
Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt hai tàu bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô, thuộc xã Đoan Hùng.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, quá trình trục vớt gặp nhiều khó khăn do mực nước sông Lô tiếp tục dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận hiện trường cũng như triển khai các phương án kỹ thuật.

truc vot thanh cong 1 trong 2 tau bi chim tai khu vuc cau song lo hinh anh 2
Hiện nay, một tàu đã được kéo rê thành công từ khu vực chân cầu vào vị trí gần bờ.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết: "Quá trình trục vớt gặp không ít khó khăn khi mực nước sông Lô tiếp tục dâng cao, dòng chảy xiết, gây ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận hiện trường và triển khai các phương án kỹ thuật. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và việc huy động tối đa phương tiện, thiết bị chuyên dụng, tàu thứ nhất đã được đưa ra khỏi khu vực chân cầu an toàn, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật".

truc vot thanh cong 1 trong 2 tau bi chim tai khu vuc cau song lo hinh anh 3
Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Ngay sau khi hoàn thành việc trục vớt tàu thứ nhất, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Công an xã Đoan Hùng cùng các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát hiện trường, duy trì lực lượng thường trực, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông đường thủy và khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm trục vớt phương tiện còn lại trong thời gian sớm nhất.

truc vot thanh cong 1 trong 2 tau bi chim tai khu vuc cau song lo hinh anh 4
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ trục vớt 2 tàu bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh: "Với quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình cầu Sông Lô và hoạt động giao thông đường thủy, các đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện, làm việc liên tục, vượt qua những khó khăn do điều kiện thời tiết, thủy văn bất lợi để sớm hoàn thành công tác trục vớt, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến".

Phi Long - Đức Đông/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đề nghị tạm dừng cầu phao để trục vớt 2 tàu chìm mắc tại cầu Sông Lô
Đề nghị tạm dừng cầu phao để trục vớt 2 tàu chìm mắc tại cầu Sông Lô

VOV.VN - Sau sự cố hai tàu chở hàng bị đứt dây neo, trôi va chạm với cầu Sông Lô rồi chìm vào rạng sáng 29/6, UBND xã Đoan Hùng (Phú Thọ) đã đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 tạm dừng hoạt động cầu phao để phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện, bảo đảm an toàn cho công trình cầu và giao thông đường thủy.

Đề nghị tạm dừng cầu phao để trục vớt 2 tàu chìm mắc tại cầu Sông Lô

Đề nghị tạm dừng cầu phao để trục vớt 2 tàu chìm mắc tại cầu Sông Lô

VOV.VN - Sau sự cố hai tàu chở hàng bị đứt dây neo, trôi va chạm với cầu Sông Lô rồi chìm vào rạng sáng 29/6, UBND xã Đoan Hùng (Phú Thọ) đã đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 tạm dừng hoạt động cầu phao để phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện, bảo đảm an toàn cho công trình cầu và giao thông đường thủy.

Hai tàu hàng chìm trong đêm gần cầu Sông Lô do đứt dây neo
Hai tàu hàng chìm trong đêm gần cầu Sông Lô do đứt dây neo

VOV.VN - Hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vào rạng sáng 29/6 sau khi đứt dây neo do nước sông dâng cao và dòng chảy mạnh. Cả 5 người trên hai phương tiện đã kịp bơi vào bờ an toàn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hai tàu hàng chìm trong đêm gần cầu Sông Lô do đứt dây neo

Hai tàu hàng chìm trong đêm gần cầu Sông Lô do đứt dây neo

VOV.VN - Hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vào rạng sáng 29/6 sau khi đứt dây neo do nước sông dâng cao và dòng chảy mạnh. Cả 5 người trên hai phương tiện đã kịp bơi vào bờ an toàn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tập trung máy móc sửa chữa trụ cầu Sông Lô (Phú Thọ) sau sự cố trơ lõi thép
Tập trung máy móc sửa chữa trụ cầu Sông Lô (Phú Thọ) sau sự cố trơ lõi thép

VOV.VN - Sau sự cố trơ lõi thép tại cầu Sông Lô (Phú Thọ), đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương gia cố, sửa chữa, tuy nhiên tiến độ vẫn đang chậm. UBND tỉnh Phú Thọ vừa yêu cầu UDIDECO khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Tập trung máy móc sửa chữa trụ cầu Sông Lô (Phú Thọ) sau sự cố trơ lõi thép

Tập trung máy móc sửa chữa trụ cầu Sông Lô (Phú Thọ) sau sự cố trơ lõi thép

VOV.VN - Sau sự cố trơ lõi thép tại cầu Sông Lô (Phú Thọ), đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương gia cố, sửa chữa, tuy nhiên tiến độ vẫn đang chậm. UBND tỉnh Phú Thọ vừa yêu cầu UDIDECO khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục