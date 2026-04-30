CSGT Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ người đi đường gặp sự cố trên đèo Hải Vân

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng) do Trung tá Lê Công Tuấn làm Tổ trưởng đã nhanh chóng đến hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, tổ chức điều tiết giao thông, cảnh báo các phương tiện qua lại, đồng thời trực tiếp hỗ trợ người đi đường thay lốp xe, đưa phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

CSGT Đà Nẵng hỗ trợ nữ lái xe gặp sự cố trên đèo Hải Vân

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng (trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, khi đang cùng hai con nhỏ di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế thì xe gặp sự cố, trong điều kiện trời tối, đường đèo vắng khiến gia đình hết sức lo lắng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của lực lượng CSGT, 3 mẹ con đã an toàn tiếp tục hành trình.

Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng) hỗ trợ người đi đường trong đêm

Việc làm nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng CSGT không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người đi đường trong tình huống khẩn cấp mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.