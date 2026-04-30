Tài xế mệt mỏi trên cao tốc, CSGT trực tiếp cầm lái hỗ trợ

Chiều 30/4, trong quá trình tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phát hiện ô tô con biển số 36B-191.54 do 1 người đàn ông điều khiển, chở theo 1 người, đang dừng tại hành lang an toàn đường cao tốc. Vị trí này thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Vị trí xe ô tô dừng

Qua kiểm tra, tài xế cho biết đã lái xe nhiều giờ liên tục nên cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, không đủ tỉnh táo để tiếp tục hành trình an toàn nên buộc phải dừng xe.

Nhận thấy việc dừng phương tiện tại hành lang an toàn trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp hỗ trợ điều khiển xe, đưa cả người và phương tiện di chuyển đến nút giao gần nhất để nghỉ ngơi.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế khi tham gia giao thông trên cao tốc cần chủ động nghỉ ngơi khi có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ. Tuyệt đối không cố điều khiển phương tiện để phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.