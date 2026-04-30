Tài xế mệt mỏi trên cao tốc, CSGT trực tiếp cầm lái hỗ trợ

Thứ Năm, 17:17, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tài xế mệt mỏi dừng xe ven cao tốc, một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp hỗ trợ điều khiển xe, đưa cả người và phương tiện di chuyển đến nút giao gần nhất để nghỉ ngơi.

Chiều 30/4, trong quá trình tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phát hiện ô tô con biển số 36B-191.54 do 1 người đàn ông điều khiển, chở theo 1 người, đang dừng tại hành lang an toàn đường cao tốc. Vị trí này thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

tai xe met moi tren cao toc, csgt truc tiep cam lai ho tro hinh anh 1
Vị trí xe ô tô dừng

Qua kiểm tra, tài xế cho biết đã lái xe nhiều giờ liên tục nên cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, không đủ tỉnh táo để tiếp tục hành trình an toàn nên buộc phải dừng xe.

Nhận thấy việc dừng phương tiện tại hành lang an toàn trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp hỗ trợ điều khiển xe, đưa cả người và phương tiện di chuyển đến nút giao gần nhất để nghỉ ngơi.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế khi tham gia giao thông trên cao tốc cần chủ động nghỉ ngơi khi có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ. Tuyệt đối không cố điều khiển phương tiện để phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Tag: cao tốc tài xế vĩnh hảo phan thiết lâm đồng an toàn giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

Tài xế dừng, đỗ xe trên cao tốc không đặt cảnh báo bị xử phạt 13 triệu đồng
VOV.VN - Lực lượng CSGT vừa phát hiện và xử phạt 13 triệu đồng đối với 1 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Xử phạt tài xế và chủ xe 27 triệu đồng vì đi xe hết hạn đăng kiểm trên cao tốc
VOV.VN - Ngày 29/3, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Tài xế bị phạt 21 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi trên tuyến cao tốc
VOV.VN- Ngày 25/3, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe ôtô vi phạm nhiều lỗi trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ).

Phạt tài xế xe biển xanh vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.T. (SN 1976, trú tại Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô đi sai làn đường trên cao tốc.

