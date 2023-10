Trung tâm thể thao ở Bình Dương bốc cháy, vận động viên hốt hoảng tháo chạy

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/10, khi người dân đi ngang thì phát hiện khói, lửa bốc lên từ phía bên trong Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh TP. Tân Uyên.

Người dân hô hoán và cùng cán bộ, vận động viên ở trung tâm dùng nhiều bình chữa cháy xách tay để dập lửa nhưng bất thành. Thấy vậy, mọi người tháo chạy khỏi khu vực cháy.

Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng cháy một phần tòa nhà phía trước trung tâm và lan sang chiếc xe ô tô 16 chỗ của một người đỗ gần đó.

Cháy phía trong trung tâm khiến các vận động viên hốt hoảng (ảnh cắt từ video chia sẻ MXH)

Nhận được tin báo, Công an TP. Tân Uyên điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Rất may, thời điểm xảy ra cháy các vận động viên đang thi đấu, tập luyện ở phía sau sân vận động nên không thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi chiếc xe ô tô 16 chỗ.

Theo lãnh đạo Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hiện nay, Trung tâm đang tổ chức giải bóng chuyền nhưng do sự cố cháy và cầu dao tổng nằm trong khu vực đang bị phong tỏa nên không có điện. Do đó, việc tổ chức giải gặp khó khăn do thiếu ánh sáng.

Lãnh đạo trung tâm mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân, gỡ bỏ phong tỏa để trung tâm trở lại hoạt động.