Trung thu đầu tiên ở trường nội trú liên cấp vùng biên giới Đắk Lắk
Chủ Nhật, 12:07, 20/09/2026
VOV.VN - Tối 19/9, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp, xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk cùng đón “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Trung thu năm nay đặc biệt hơn khi các em vừa được học tập trong ngôi trường mới được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng.
VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, những trường dân tộc nội trú vùng biên tỉnh Thanh Hóa đang dần hoàn thiện, mở ra cơ hội học tập, rèn luyện tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng cao, nơi “Ý Đảng” hòa cùng niềm mong đợi của lòng dân.
VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, những trường dân tộc nội trú vùng biên tỉnh Thanh Hóa đang dần hoàn thiện, mở ra cơ hội học tập, rèn luyện tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng cao, nơi “Ý Đảng” hòa cùng niềm mong đợi của lòng dân.
VOV.VN - Sáng 9/11, hòa cùng không khí sôi nổi trong cả nước, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới Yên Khương, Tam Lư, Tam Thanh và Na Mèo. Những công trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục.
VOV.VN - Sáng 9/11, hòa cùng không khí sôi nổi trong cả nước, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới Yên Khương, Tam Lư, Tam Thanh và Na Mèo. Những công trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục.
VOV.VN - Thanh Hóa đang tăng tốc thi công các trường nội trú liên cấp vùng biên để hoàn thành trước ngày 30/8. Tại Na Mèo, Tam Lư, Tam Thanh, các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để về đích đúng hẹn.
VOV.VN - Thanh Hóa đang tăng tốc thi công các trường nội trú liên cấp vùng biên để hoàn thành trước ngày 30/8. Tại Na Mèo, Tam Lư, Tam Thanh, các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để về đích đúng hẹn.