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Trung thu đầu tiên ở trường nội trú liên cấp vùng biên giới Đắk Lắk

Chủ Nhật, 12:07, 20/09/2026
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VOV.VN - Tối 19/9, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp, xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk cùng đón “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Trung thu năm nay đặc biệt hơn khi các em vừa được học tập trong ngôi trường mới được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng.

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Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp nằm trên địa bàn xã biên giới Ia Lốp. Năm học này, trường có gần 890 học sinh tham gia học tập. Ngôi trường mới được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên.
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Tối 19/9, sân trường trở thành không gian của “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Đây là chương trình Trung thu đầu tiên được tổ chức quy mô lớn tại ngôi trường mới.
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Tiếng trống hội, những màn múa lân và ánh đèn Trung thu mang đến không khí rộn ràng cho học sinh ở xã biên giới Ia Lốp.
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Các em học sinh hào hứng theo dõi những tiết mục văn nghệ trong đêm hội. Nhiều tiết mục do chính các học sinh trong trường tập luyện và biểu diễn.
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Niềm vui của học sinh Ia Lốp trong đêm hội. Theo Hiệu trưởng Phạm Duy Tĩnh, nhà trường hiện có 862 học sinh và tất cả các em đều được nhận quà Trung thu trong dịp này.
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Những suất học bổng được trao tặng đến học sinh.
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Dịp này, Ban tổ chức trao 10 mô hình sinh kế, 10 xe đạp, 10 suất học bổng cùng 890 phần quà cho người dân và học sinh. Với thầy cô và phụ huynh ở Ia Lốp, sự quan tâm này là nguồn động viên để các em tiếp tục đến trường, cố gắng trong học tập.
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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao học bổng cho học sinh vượt khó.
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Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao 10 suất học bổng và 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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