Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội lên tiếng về clip nam sinh bị đánh

Thứ Sáu, 17:41, 22/05/2026
VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh xô xát giữa một số sinh viên tại khu vực cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. 

Clip ghi lại hình ảnh 3 nam thanh niên mặc áo đỏ bất ngờ xông tới, liên tục đấm vào vùng đầu và người của một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen. Bị tấn công dồn dập, nam thanh niên mặc áo đen chống trả nhưng vẫn bị đối phương đánh tới tấp.

Hình ảnh cắt từ clip

Thông tin về vụ việc, ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực cơ sở 2 của trường, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một số sinh viên trong quá trình giao tiếp, trêu đùa và dẫn đến xích mích, mất kiểm soát hành vi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cán bộ quản lý, giáo viên và lực lượng chức năng của nhà trường đã kịp thời có mặt để can thiệp, ổn định tình hình, đồng thời đưa các sinh viên liên quan về làm việc, tường trình và xử lý theo quy định.

"Qua xác minh ban đầu, vụ việc mang tính bộc phát, không phải hành vi có tổ chức hay liên quan đến các yếu tố phức tạp khác. Các sinh viên liên quan đã nhận thức được hành vi sai phạm, phối hợp làm việc với nhà trường, đồng thời cam kết không tái diễn các hành vi vi phạm nội quy, quy chế học sinh, sinh viên.

Nhà trường đã tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định, đồng thời tổ chức gặp gỡ, nhắc nhở, tăng cường công tác giáo dục ý thức, kỹ năng ứng xử và văn hóa học đường đối với sinh viên toàn trường".

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: trường cao đẳng công nghệ cao hà nôi bạo hành đánh nhau
Nghị trường nóng với vấn đề bạo hành nhân viên y tế, bạo lực học đường…
Hành trình gia đình – nhà trường cùng nói không với bạo lực học đường

VOV.VN - Trước thực trạng bạo lực học đường ngày càng phức tạp, nhiều trường học ở tỉnh Long An đã chủ động triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng sống, tổ chức phiên tòa giả định và xây dựng câu lạc bộ học sinh nhằm tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

“Phải có cơ chế răn đe với người có hành vi bạo lực học đường”

VOV.VN - Các chuyên gia giáo dục cho rằng, bạo lực học đường có thể gây tổn thương tâm lý cho cả người có hành vi bắt nạt và người bị bắt nạt. Khi ảnh hưởng kéo dài sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn. 

