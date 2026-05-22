Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng tại trường nghề ở Phú Thọ

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương (SN 2010) và Lê Dương Bảo Ngọc (SN 2010) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, thuộc tổ 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook “An Ruby” đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 19/5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, do mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H. đã có hành vi túm tóc, đánh, tát liên tiếp em V.N.K.

Vụ việc khiến nữ sinh V.N.K bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Toàn bộ diễn biến còn bị các đối tượng dùng điện thoại cá nhân quay lại rồi phát tán lên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của nhóm đối tượng không chỉ xâm hại sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường có diễn biến phức tạp, manh động, đồng thời bị lan truyền, cổ súy trên không gian mạng.