Trường cao đẳng tự chủ tài chính bằng đặt hàng và đào tạo theo đặt hàng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định Tự chủ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp với rất nhiều điểm mới, linh hoạt, sát thực tế. Theo đó, chính phủ, địa phương và doanh nghiệp có thể đặt hàng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu, không phân biệt địa giới hành chính.

Hội nghị được tổ chức tại TP.HCM ngày 3/9

Đối với các trường cao đẳng nói riêng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung, cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực là "chìa khóa" để giải quyết bài toán tài chính trong tự chủ.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân, đặt hàng đào tạo sẽ tạo nguồn thu ổn định và bền vững. Nếu một trường cao đẳng được địa phương đặt hàng khoảng 2.000 chỉ tiêu mỗi năm với mức kinh phí khoảng 30 triệu đồng/chỉ tiêu (bao gồm cả học phí và chỗ ở), thì nhà trường có thể "sống khỏe"

Trong khi đó, đối với các tỉnh thành, việc chi ra vài trăm tỷ đồng mỗi năm để đặt hàng đào tạo nhân lực là hoàn toàn khả thi, với yêu cầu nhân lực phải chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp.

Muốn vậy, các trường cần chủ động xây dựng và sớm có đề án, có định mức kinh tế kỹ thuật trong đào tạo nghề để trước hết là thu hút đơn đặt hàng từ chính quyền các địa phương.

GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

"Chờ doanh nghiệp cũng không dễ và không thể ngay được, nên đầu tiên là phải làm sao đề được Hội đồng nhân dân đặt hàng nhà trường đào tạo cho: đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách, hộ nghèo hộ cận nghèo; đặt hàng nhân lực chất lượng cao; đặt hàng đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư trên địa bàn, quyết toán theo số sinh viên ra trường có việc làm. Việc làm thì hiện nay đã được đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia trên cơ sở thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội.", Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị thăm cơ sở dạy nghề

Như vậy, thay vì phụ thuộc vào kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách ngày càng hạn hẹp, cơ chế đặt hàng giúp các trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển sang mô hình hoạt động dựa trên hiệu quả và nhu cầu thực tế, từ đó tự chủ tài chính một cách vững chắc.