Dự kiến các hình thức tuyển sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thứ Tư, 14:17, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa đăng tải Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở Luật Giáo dục năm 2025, Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để thay thế Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây).

Theo dự thảo, Thông tư ban hành kèm theo quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp. Quy chế này quy định về tuyển sinh các cấp học và trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

du kien cac hinh thuc tuyen sinh trong co so giao duc nghe nghiep hinh anh 1
Ảnh minh họa

Quy chế quy định việc tổ chức tuyển sinh các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và trung học nghề; thời gian tuyển sinh được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm đối với các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác; đối với trung học nghề thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh cấp trung học phổ thông.

Đối tượng tuyển sinh được xác định cụ thể theo từng trình độ đào tạo. Trong đó quy định rõ điều kiện dự tuyển đối với người học đã tốt nghiệp các cấp học tương ứng, đồng thời quy định đối với một số đối tượng đặc thù như người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, người nước ngoài có nhu cầu học tập tại Việt Nam theo quy định.

Dự thảo quy định các hình thức tuyển sinh gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định; đồng thời quy định về hồ sơ, thủ tục đăng kí dự tuyển, hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hệ thống tuyển sinh.

Về xác định số lượng tuyển sinh, dự thảo bổ sung quy định nguyên tắc và tiêu chí, theo đó cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ xác định số lượng tuyển sinh hàng năm theo nhóm ngành, nghề đào tạo (Mã cấp III) trên cơ sở năng lực, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực; đồng thời được linh hoạt điều chỉnh số lượng tuyển sinh theo từng ngành, nghề và trình độ đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề đào tạo.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định về chế độ thông tin, báo cáo; yêu cầu cập nhật dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh.

Nguyễn Trang/VOV.VN
