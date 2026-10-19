Trường có 4 ca não mô cầu ở TP.HCM dừng bán trú, vẫn học trực tiếp

Cũng trong sáng 19/10, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có buổi làm việc tại trường về tình hình dịch tễ. Ngành y tế nhận định, chùm ca bệnh não mô cầu tại đây đã được kiểm soát tốt nhờ biện pháp cắt đứt lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Môi trường trường học đủ điều kiện để duy trì việc dạy và học bình thường. Hai Sở này cũng thống nhất không triển khai phương án học trực tuyến.

Về tình hình bệnh nhân, tính đến sáng 19/10, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B, 1 ca đã tử vong ngày 14/10 và 3 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ổn định, tiếp tục dùng kháng sinh đủ liều trước khi xuất viện.

Riêng ca thứ 4, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy học sinh này có tiếp xúc gần với ca thứ 1, bắt đầu sốt từ ngày 15/10 và được nhập viện ngay trong chiều cùng ngày. Cả 3 trẻ phơi nhiễm với ca đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng ngay khi điều tra dịch tễ, được nhập viện theo dõi và điều trị.

Học sinh trường THCS Hai Bà Trưng đến trường sáng 19/10 (Ảnh: Nguyệt Minh)

Trước đó, theo báo cáo, ngay khi xác định chùm ca bệnh, biện pháp cắt đứt lây nhiễm đã được triển khai khẩn trương. Toàn bộ 177 người tiếp xúc gần (163 học sinh và 14 người thân/sống cùng nơi cư trú) đều hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày. Trạm Y tế xã theo dõi sát sức khỏe của những người này đến hết ngày 25/10.

Ngành y tế TP.HCM cũng mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người. Và đến sáng 19/10, TP.HCM chưa phát hiện thêm ca bệnh não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc này.

Các chuyên gia cũng lưu ý hiện đang là mùa gia tăng các bệnh viêm hô hấp cấp, đặc biệt là cúm, nên cần tiếp tục giám sát, phát hiện sớm và khuyến cáo người có sốt hoặc triệu chứng hô hấp đi khám tại cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị phù hợp.