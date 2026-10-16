TP.HCM ghi nhận chùm ca mắc não mô cầu, một trẻ tử vong

Cả 3 học sinh đều đang theo học tại một trường THCS tại xã Hiệp Phước, nhập viện trong hai ngày 14 và 15/10. Trong đó, em H.H.K. (12 tuổi) từ vong ngày 14/10 với kết quả xét nghiệm xác định nhiễm não mô cầu nhóm B.

Hai trường hợp còn lại cũng được xác định mắc viêm màng não mô cầu nhóm B, đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, sức khỏe ổn định.

Ngay khi nhận thông tin về ca bệnh đầu tiên, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo HCDC cùng các bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Nhi đồng 1, Đa khoa Nhà Bè và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, giám sát người tiếp xúc, xử lý môi trường và bảo đảm công tác thu dung, điều trị.

Những người tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được cấp kháng sinh dự phòng theo chỉ định. Lớp học, nhà vệ sinh và khu vực sinh hoạt chung được tổng vệ sinh, khử khuẩn. Những trường hợp có biểu hiện hô hấp được đưa đến bệnh viện theo dõi.

Các hoạt động điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và các biện pháp phòng ngừa ở trường học. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Qua điều tra bước đầu, ngoài 3 ca bệnh đã xác định, ngành y tế chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường ở những người tiếp xúc đang được quản lý và dự phòng.

Sáng 16/10, Sở Y tế TP.HCM đã họp khẩn với các chuyên gia y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo để đánh giá tình hình. Ngành y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí kịp thời các trường hợp nghi ngờ, nhất là người có yếu tố dịch tễ liên quan. HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn, giám sát sức khỏe, đồng thời cung cấp thông tin cho phụ huynh.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người thuộc diện tiếp xúc gần, không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh. Việc dùng thuốc dự phòng phải theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Phụ huynh và người dân cần bình tĩnh theo dõi thông tin chính thức, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Bệnh do não mô cầu có thể diễn tiến nhanh. Người có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn, phát ban hoặc dấu hiệu bất thường cần được đưa đi khám sớm; nếu có yếu tố dịch tễ liên quan, cần thông báo cho nhân viên y tế.