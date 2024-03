Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hợp tác đào tạo với Đại học Andrews, Hoa Kỳ

80% chỉ tiêu các trường công an dành cho kỳ thi tuyển sinh riêng

VOV.VN - Năm 2024, về tổng thể, các trường khối ngành công an sẽ dành 10% cho phương thức do Bộ GD-ĐT quy định, 10% cho phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ và 80% sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Như vậy, cơ hội sẽ nhiều hơn nếu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá.