80% chỉ tiêu các trường công an dành cho kỳ thi tuyển sinh riêng

Thông tin tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024 diễn ra hôm nay (17/3) tại ĐH Bách khoa Hà Nội, Thiếu tá Triệu Thành Đạt (Cục Đào tạo, Bộ Công an) cho biết, năm 2024, các trường khối công an sẽ sử dụng 3 phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT, phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng của Bộ Công an năm 2023

Với phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, thí sinh cần đảm bảo điều kiện có học lực giỏi ở bậc THPT, điểm trung bình môn ngoại ngữ đạt 8,5 điểm trở lên và chứng chỉ ngoại ngữ phải đạt ngưỡng quy định, ví dụ với chứng chỉ IELTS phải đạt 7.5 trở lên.

Về chỉ tiêu của từng phương thức, Thiếu tá Triệu Thành Đạt cho biết, Bộ Công an sẽ công bố chỉ tiêu cụ thể với các ngành, trường, với nam và nữ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, về tổng thể sẽ dành 10% cho phương thức do Bộ GD-ĐT quy định, 10% cho phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ và 80% sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Như vậy, cơ hội sẽ nhiều hơn nếu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá.