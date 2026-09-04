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Trường học Hà Nội rộn ràng trước năm học mới sau sáp nhập

Thứ Sáu, 07:00, 04/09/2026
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VOV.VN - Các trường học Hà Nội khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ, sẵn sàng đón học sinh và khai giảng năm học mới sau sáp nhập

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Thầy cô tất bật, học sinh háo hức chuẩn bị đón chào năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu, các trường học trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ, chỉnh trang cơ sở vật chất. Sau sáp nhập, các nhà trường chủ động thích ứng, bảo đảm các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Nguyễn Hà - Chung Thủy/VOV.VN
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