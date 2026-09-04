Trường học Hà Nội rộn ràng trước năm học mới sau sáp nhập

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu, các trường học trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ, chỉnh trang cơ sở vật chất. Sau sáp nhập, các nhà trường chủ động thích ứng, bảo đảm các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.
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VOV.VN - Năm học 2026-2027, hơn 477.000 học sinh Lào Cai sử dụng chung một bộ sách giáo khoa với học sinh cả nước. Phụ huynh, học sinh đánh giá cách làm này thuận tiện, tạo sự công bằng, đồng thời ngành giáo dục chủ động bảo đảm sách và cơ sở vật chất.
VOV.VN - Năm học 2026-2027, hơn 477.000 học sinh Lào Cai sử dụng chung một bộ sách giáo khoa với học sinh cả nước. Phụ huynh, học sinh đánh giá cách làm này thuận tiện, tạo sự công bằng, đồng thời ngành giáo dục chủ động bảo đảm sách và cơ sở vật chất.
VOV.VN - Theo các chuyên gia, giáo viên, để “học thật, thi thật” đi vào thực chất cần thay đổi từ gốc cách đánh giá, tạo môi trường để năng lực thật của học sinh được nhìn nhận đúng.
VOV.VN - Theo các chuyên gia, giáo viên, để “học thật, thi thật” đi vào thực chất cần thay đổi từ gốc cách đánh giá, tạo môi trường để năng lực thật của học sinh được nhìn nhận đúng.
VOV.VN - Các trường nội trú liên cấp ở vùng biên Nghệ An đang gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, đón học sinh vào năm học mới.
VOV.VN - Các trường nội trú liên cấp ở vùng biên Nghệ An đang gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, đón học sinh vào năm học mới.