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Trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An chạy đua hoàn thiện trước năm học mới

Thứ Năm, 06:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Các trường nội trú liên cấp ở vùng biên Nghệ An đang gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, đón học sinh vào năm học mới.

Học sinh vùng biên háo hức chờ ngày đến trường mới

Tại các xã vùng biên Nghệ An, từ công trường xây dựng đến các nhà trường, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra khẩn trương. Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng đang dần hoàn thiện, mang theo niềm vui, sự kỳ vọng cho học sinh và phụ huynh, đồng thời mở ra thêm cơ hội học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng biên.

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Em Nguyễn Gia Hân, Học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tam Hợp, tỉnh Nghệ An

Năm học này, em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tam Hợp, tỉnh Nghệ An sẽ chuyển đến học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Thái. Với em, ngôi trường mới có rất nhiều niềm vui đang chờ đợi trong năm học mới. Em Nguyễn Gia Hân, hào hứng nói: "Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới".

Không chỉ học sinh háo hức chờ đợi ngày đến trường, với các gia đình ở vùng biên, việc có một nơi học tập và sinh hoạt ổn định cho con em cũng là điều được mong đợi từ lâu. Nhiều phụ huynh là người dân tộc thiểu số, thường xuyên phải đi làm ăn xa nên việc có một ngôi trường nội trú khang trang giúp gia đình thêm yên tâm khi con đến trường.

Chị Lô Thị Thắm, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An cho biết: "An tâm cho con em mình học ở đó, bởi vì phụ huynh chúng tôi hầu như là các dân tộc thiểu số, như dân tộc Mông, dân tộc Thổ… thường đi làm ăn xa".

Để đón học sinh về trường mới, các địa phương và nhà trường đang khẩn trương rà soát danh sách, phân lớp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, các trường cũng chủ động sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị tốt phương án tổ chức dạy học.

Cùng với sự chuẩn bị năm học mới, trên những công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, không khí thi công cũng đang bước vào giai đoạn nước rút.

Công trường chạy đua tiến độ trước ngày khai giảng

Trong 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở được xây dựng trong giai đoạn 1 tại Nghệ An, các công trình tại Na Ngoi, Keng Đu, Bắc Lý, Nhôn Mai và Tam Thái gặp nhiều khó khăn do địa hình, thời tiết, việc vận chuyển vật liệu và huy động nhân công. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục chính.

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Công trình trường nội trú liên cấp đang hoàn thiện những khâu cuối để đưa vào sử dụng trong năm học 2026- 2027

Tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân đang nỗ lực từng ngày để bảo đảm tiến độ, sẵn sàng bàn giao công trình phục vụ học sinh.

Ông Nguyễn Văn Tiến, cán bộ kỹ thuật công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Lý cho biết: "Tập trung nhân lực cả đêm cả ngày, mong muốn đẩy nhanh, để đúng tiến độ, đúng thời gian cho các cháu nhập học".

Không chỉ các đơn vị thi công, chính quyền địa phương cũng chủ động phối hợp, hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình. Tại xã Môn Sơn, địa phương đã bố trí lực lượng tham gia cùng các đơn vị, với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ những phần việc cần thiết trong những ngày cuối trước khi công trình đưa vào sử dụng.

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Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, Nghệ An

Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Một ngày cắt cử 15 đến 20 nhân lực, đến để giúp công trình hoàn thành dọn dẹp vệ sinh, để kịp thời đưa vào khai giảng năm học mới".

Theo kế hoạch, trước ngày khai giảng năm học mới, 9 trong số 10 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 sẽ bàn giao các hạng mục chính; những phần việc còn lại tiếp tục được hoàn thiện theo tiến độ.

Với những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, nhà trường, các đơn vị thi công, những ngôi trường nội trú liên cấp ở miền Tây xứ Nghệ đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho năm học mới.

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Sau sắp xếp, trường học Hà Nội chuẩn bị năm học mới ra sao?

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội bước vào năm học mới. Với những trường vừa sắp xếp, sáp nhập, năm học đầu tiên theo mô hình mới đặt ra yêu cầu vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa bảo đảm đầy đủ điều kiện dạy học, tạo tâm thế vui tươi, an toàn để học sinh trở lại trường mà không bị xáo trộn.

Trần Sỹ Đức-CTV Nguyễn Nam/VOV1
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