Trường hợp tài xế ô tô bị xử phạt khi chở trẻ em không có thiết bị an toàn

Xử phạt hành vi chở trẻ em mà không sử dụng thiết bị an toàn

Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP là bổ sung khoản 1a vào trước khoản 1 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt hành vi chở trẻ em trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn.

Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Đồng thời, tại điểm m khoản 3 Điều 6, Nghị định 238/2026/NĐ-CP bỏ quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với lái xe ô tô chở trẻ em không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định.

Ngăn chặn hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm quy định liên quan đến biển số xe theo hướng bổ sung phạt đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số sử dụng vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số của các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Cụ thể, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Bổ sung quy định về việc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bổ sung điểm n tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về việc xử phạt đối với lái xe kinh doanh vận tải từ 08 chỗ trở lên không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với lái xe điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên xe ô tô.

Bên cạnh đó, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 6 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP theo hướng bổ sung hình phạt đối với xe vận tải nội bộ không lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, chỉ áp dụng hình phạt này đối với xe kinh doanh vận tải hành khách.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe ô tô đầu kéo), xe vận tải nội bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2028.

Xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2029 và theo quy định của pháp luật về thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026.