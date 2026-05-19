CSGT siết chặt sát hạch lái xe, chấm dứt thi mẹo, tỷ lệ đỗ giảm sốc

Theo đó, việc siết chặt quy trình sát hạch, đặc biệt ở phần thi đường trường, đang góp phần tạo môi trường thi minh bạch, công bằng, yêu cầu học viên phải nắm vững kiến thức pháp luật và có kỹ năng điều khiển phương tiện thực tế.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng sát hạch lái xe, chấm dứt "học mẹo, thi mẹo".

"Từ khi tăng cường kiểm tra ở phần thi đường trường, tỷ lệ đỗ đối với ô tô trong năm nay đã giảm khoảng 28% so với năm 2025. Thống kê từ ngày 1/3/2025 đến 7/5 cho thấy, tỷ lệ thi đạt chung đối với ô tô là 54%, trong khi xe máy đạt 65%. Cụ thể, tỷ lệ đạt phần thi lý thuyết ô tô là 78%, sa hình đạt 68% và đường trường đạt 89%. Đối với xe máy, tỷ lệ đạt lý thuyết là 76% và sa hình là 89%", đại diện Cục CSGT cho hay.

Theo cơ quan chức năng, việc nâng độ khó phần thi đường trường kết hợp trình chiếu các video mô phỏng tai nạn giao thông trước kỳ sát hạch đã giúp học viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm khi điều khiển phương tiện.

Các video có thời lượng khoảng 15 phút, tái hiện nhiều tình huống dễ dẫn đến tai nạn như chuyển hướng sai quy định, vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn hoặc thiếu quan sát tại nút giao thông. Một số tình huống cũng sẽ được tích hợp vào bài thi mô phỏng nhằm đánh giá khả năng xử lý thực tế của học viên.

Đại diện Cục CSGT cho biết thời gian tới, phần thi lý thuyết sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng nội dung liên quan đến quy tắc giao thông, văn hóa ứng xử và đạo đức người lái xe. Đồng thời, phần thi đường trường sẽ bổ sung thêm các tình huống giao thông thực tế nhằm hạn chế tình trạng học mẹo, thi mẹo.

Theo đánh giá của Cục CSGT, hiện nay nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ các lỗi như không quan sát khi qua nút giao, đi sai làn đường hoặc xử lý tình huống thiếu an toàn. Tuy nhiên, bài sát hạch hiện hành vẫn chủ yếu tập trung vào kỹ thuật điều khiển phương tiện mà chưa đánh giá toàn diện kỹ năng xử lý tình huống và ý thức của người lái xe.