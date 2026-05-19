  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
CSGT siết chặt sát hạch lái xe, chấm dứt thi mẹo, tỷ lệ đỗ giảm sốc

Thứ Ba, 13:06, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 19/5, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo và sát hạch lái xe nhằm bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có đầy đủ kỹ năng, ý thức và đạo đức khi tham gia giao thông.

Theo đó, việc siết chặt quy trình sát hạch, đặc biệt ở phần thi đường trường, đang góp phần tạo môi trường thi minh bạch, công bằng, yêu cầu học viên phải nắm vững kiến thức pháp luật và có kỹ năng điều khiển phương tiện thực tế.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng sát hạch lái xe, chấm dứt "học mẹo, thi mẹo".

"Từ khi tăng cường kiểm tra ở phần thi đường trường, tỷ lệ đỗ đối với ô tô trong năm nay đã giảm khoảng 28% so với năm 2025. Thống kê từ ngày 1/3/2025 đến 7/5 cho thấy, tỷ lệ thi đạt chung đối với ô tô là 54%, trong khi xe máy đạt 65%. Cụ thể, tỷ lệ đạt phần thi lý thuyết ô tô là 78%, sa hình đạt 68% và đường trường đạt 89%. Đối với xe máy, tỷ lệ đạt lý thuyết là 76% và sa hình là 89%", đại diện Cục CSGT cho hay.

Theo cơ quan chức năng, việc nâng độ khó phần thi đường trường kết hợp trình chiếu các video mô phỏng tai nạn giao thông trước kỳ sát hạch đã giúp học viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm khi điều khiển phương tiện.

Các video có thời lượng khoảng 15 phút, tái hiện nhiều tình huống dễ dẫn đến tai nạn như chuyển hướng sai quy định, vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn hoặc thiếu quan sát tại nút giao thông. Một số tình huống cũng sẽ được tích hợp vào bài thi mô phỏng nhằm đánh giá khả năng xử lý thực tế của học viên.

Theo thống kê của Cục CSGT, thí sinh đạt phần thi đường trường đã giảm 28%. 

Đại diện Cục CSGT cho biết thời gian tới, phần thi lý thuyết sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng nội dung liên quan đến quy tắc giao thông, văn hóa ứng xử và đạo đức người lái xe. Đồng thời, phần thi đường trường sẽ bổ sung thêm các tình huống giao thông thực tế nhằm hạn chế tình trạng học mẹo, thi mẹo.

Theo đánh giá của Cục CSGT, hiện nay nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ các lỗi như không quan sát khi qua nút giao, đi sai làn đường hoặc xử lý tình huống thiếu an toàn. Tuy nhiên, bài sát hạch hiện hành vẫn chủ yếu tập trung vào kỹ thuật điều khiển phương tiện mà chưa đánh giá toàn diện kỹ năng xử lý tình huống và ý thức của người lái xe.

Văn Ngân/VOV.VN
Phát hiện hơn 1.500 "ma men" dính chốt CSGT chỉ sau 1 ngày
VOV.VN - Theo thông tin từ Cục CSGT, ngày 16/5, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt mở cao điểm kiểm tra, xử lý 2 chuyên đề lớn: Vi phạm nồng độ cồn và xe kinh doanh vận tải vi phạm TTATGT.

Camera AI phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm giao thông trong 24 giờ
VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc và nút giao trọng điểm tại Hà Nội.

Ô tô con bị “nuốt chửng” bánh trước giữa phố Quán Sứ, giao thông ùn tắc cục bộ
VOV.VN - Chiều nay (15/5), một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra trên phố Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến một xe ô tô con đang lưu thông bị “nuốt chửng” bánh trước xuống hố sâu ngay giữa đường, gây ùn tắc và khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

