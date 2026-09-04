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Trường liên cấp tại TP.HCM cải tạo từ trụ sở công cũ kịp ngày khai giảng

Thứ Sáu, 21:08, 04/09/2026
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VOV.VN - Trường Tiểu học, THCS, THPT Lê Thị Riêng, phường Thới An (Quận 12 cũ) được cải tạo từ trụ sở UBND Quận 12 cũ, dần thành hình sau khoảng 1 tháng thi công xuyên ngày đêm trước thềm khai giảng.

Vừa hoàn thiện cơ sở vật chất vừa bổ sung giáo viên

Trường liên cấp Tiểu học, THCS, THPT Lê Thị Riêng được thành lập ngày 20/5/2026, trên cơ sở tận dụng trụ sở UBND Quận 12 cũ trước đây, với diện tích rộng hơn 3,2 ha.

Ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng cho biết, năm học này, trường có hơn 700 học sinh, trong đó 140 học sinh lớp 1, 180 học sinh lớp 6 và 455 chỉ tiêu lớp 10.

Trước đó, nhà trường đã đẩy nhanh việc sửa chữa, hoàn thiện 18 phòng học phục vụ cho 3 cấp học. Trường cũng bổ sung các thiết bị cho phòng chức năng và bộ môn, dự kiến phần này khoảng giữa tháng 9 sẽ hoàn thiện.

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Học sinh mới đã bắt đầu làm quen được ở ngôi trường mới

Đối với nhân sự, hiện trường có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 31 người là viên chức và 12 người hợp đồng. Đồng thời, trường đã tuyển được thêm giáo viên tiểu học và được Sở bố trí một phó hiệu trưởng, từng bước ổn định bộ máy.

Đội ngũ giáo viên bộ môn hiện còn thiếu ở một số môn như Khoa học tự nhiên, Âm nhạc, Mỹ thuật... Nhà trường đã liên hệ với các giáo viên thỉnh giảng để bổ sung nhân lực, bảo đảm việc dạy học trong năm học mới.

"Trường đang gấp rút chuẩn bị cho lễ khai giảng. Cơ sở vật chất, sân khấu cơ bản đã hoàn thiện. Các phòng học dành cho học sinh lớp 1 và lớp 6 cơ bản hoàn tất, riêng khu vực lớp 10 đang tiếp tục được hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới, bắt đầu từ thứ Hai tuần tới", ông Minh nói.

Học sinh háo hức

Ngay trước ngày khai giảng, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng tập trung tổng duyệt, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, học sinh lớp 10A7 cho biết, nhà em cách trường khoảng 15 phút đi xe. Nguyên trúng tuyển vào trường theo nguyện vọng 3 và được mẹ động viên học tại đây để có thêm những trải nghiệm, kỷ niệm mới.

"Em rất bồi hồi được vào một ngôi trường mới hoàn toàn, được gặp nhiều bạn mới, được tiếp xúc với giáo viên chủ nhiệm tận tâm tình cảm, em rất ấn tượng. Thời gian tới, em sẽ cố gắng có nhiều kỷ niệm rực rỡ tại ngôi trường cấp 3 này", Nguyên nói. 

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Học sinh lớp 1 trường liên cấp Lê Thị Riêng sáng 4/9 

Đoàn Thị Lan Vy, học sinh lớp 6A4, cho biết nhà em cách trường khoảng 5 phút đi xe. Vy cảm thấy rất vui và thấy đây như ngôi nhà thứ 2 của em.

"Hy vọng trong những năm học tới sẽ có những kỷ niệm đẹp ở đây", Vy nói.

Trường liên cấp Tiểu học- THCS- THPT Lê Thị Riêng là một trong 3 trường được cải tạo, chuyển đổi công năng đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027 của TP.HCM. Trong đó, trường Lê Thị Riêng chuyển đổi từ trụ sở UBND Quận 12 cũ, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu được chuyển đổi từ trụ sở UBND quận Tân Phú cũ và Trường THPT Hà Huy Tập chuyển đổi từ Trường Trung cấp nghề Dĩ An cũ. 

Trường liên cấp Tiểu học - THCS-THPT Lê Thị Riêng 

 

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Trường Tiểu học - THCS-THPT Lê Thị Riêng sau cải tạo từ trụ sở UBND Quận 12 cũ 
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Công nhân gấp rút lau dọn, đảm bảo cơ sở vật chất sạch sẽ 
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Phòng học của học sinh lớp 1 đã hoàn thiện
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Phòng học được trang bị máy lạnh, đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dạy và học 

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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