Trường nội trú hoạt động nửa học kỳ, học sinh vẫn chưa được ở nội trú

Nguyên nhân là hạ tầng chưa được nhà thầu bàn giao đúng tiến độ, trong khi việc mua sắm trang thiết bị phục vụ nội trú vẫn chưa hoàn tất.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk, xã Ea Rốk khang trang với các dãy phòng học, nhà hiệu bộ, ký túc xá... nhưng chưa thể tổ chức ăn ở, sinh hoạt nội trú

Gần 2 tháng nay, ngày nào anh Phón Văn Lỷ, dân tộc Thái, ở thôn 15, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, cũng phải dậy từ 5h30 sáng, chuẩn bị đồ ăn rồi đưa hai con đến trường cách nhà hơn 10 km. Cuối chiều, anh lại gác việc nương rẫy để đón con. Trước đây, các cháu học gần nhà, có thể tự đi học, nhưng từ khi chuyển ra trường mới, việc đưa đón trở thành áp lực với gia đình. Dù vui mừng khi con được học trong ngôi trường nội trú khang trang, việc các cháu chưa thể ăn ở, sinh hoạt tại trường khiến cuộc sống gia đình anh bị đảo lộn, công việc nương rẫy cũng thêm phần khó khăn.

“Buổi sáng thì phải tranh thủ dậy sớm, lo ăn sáng cho các cháu, rồi đưa đến trường, rồi quay về làm nương rẫy. Cứ chiều đến tầm 15h30 là phải dừng việc để ra trường đón các con về. Đi lại vất vả lắm, đi một lượt là 12km, cả đi về là 24km, xăng cộ, thời gian tốn kém. Tôi mong trường tổ chức ăn ở nội trú để bớt vất vả, không phải đưa đón các con hàng ngày", anh Lỷ cho hay.

Nhà ăn và hai dãy ký túc xá mới được bàn giao nhưng cũng chưa hoàn thiện

Việc trường chưa tổ chức ăn ở, sinh hoạt nội trú đang khiến nhiều gia đình ở xã Ea Rốk phải vất vả đưa đón con, cuộc sống và công việc bị đảo lộn. Do nhiều khu dân cư cách xa trung tâm xã và trường từ 30-40km, trong khi nhiều tuyến đường là đường đất, đá cấp phối.

Em Đàm Nhật Khôi, dân tộc Tày, học sinh lớp 8A2, chia sẻ, em rất vui khi được vào học tại trường nội trú. Tuy nhiên, do chưa thể ở lại trường, bố mẹ em phải thay nhau đưa đón, mỗi ngày di chuyển quãng đường gần 70km. Em Khôi mong muốn sớm được học nội trú để bố mẹ đỡ vất vả.

“Sáng nào bố hoặc mẹ em cũng phải chở từ lán trên rẫy ra trường với quãng đường 35km, cả hai lượt đi - về, ngày nào cũng thế. Đi một lượt phải mất 45 phút. Em rất mong muốn trường tổ chức nội trú, bố mẹ không phải chạy xe máy đưa đón vất vả nữa, bản thân em yên tâm học hành. Đi lại như vậy thì vất vả cho cả nhà", em Khôi nói.

Học sinh nghỉ trưa nhưng phải tự túc mang gối, chăn để đắp tạm.

Ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk, cho biết, khi khai giảng năm học 2026-2027, trường mới được bàn giao các dãy phòng học và nhà hiệu bộ, còn ký túc xá, nhà ăn chưa hoàn thành. Đến ngày 10/10 vừa qua, hai khu ký túc xá và nhà ăn mới được bàn giao nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp cơ sở vật chất phục vụ nội trú như: chăn, màn, gối, đệm… vẫn đang được thực hiện, dự kiến hoàn tất đầu tháng 11 tới đây. Khi các điều kiện được bảo đảm, trường mới có thể tổ chức ăn ở, sinh hoạt nội trú cho học sinh. Trước mắt, để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, trường tổ chức ăn bán trú, tạo điều kiện cho học sinh nghỉ lại buổi trưa.

“Để sớm hỗ trợ học sinh vào ăn ở, sinh hoạt nội trú, nhà trường cùng các đơn vị cung cấp thiết bị đẩy nhanh việc mua sắm trang thiết bị, kịp thời cấp phát cho học sinh đủ điều kiện ăn ở nội trú theo chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi phấn đấu sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 10/11 tới đây, để học sinh được vào ở nội trú", ông Khoa khẳng định.

Một buổi học tại Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk, xã Ea Rốk.

Ea Rốk là xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk, tiếp giáp khu vực biên giới. Toàn xã có gần 29.000 dân, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 67%, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk. Công trình do Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) thi công từ tháng 2/2026, khánh thành, đưa vào sử dụng tháng 9/2026.

Năm học 2026-2027, trường có 515 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 theo học, thuộc con em gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, 337 em từ lớp 4 đến lớp 9 dự kiến ăn ở, sinh hoạt nội trú, số còn lại ăn bán trú. Tuy nhiên, việc chậm hoàn thiện cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị nội trú khiến hàng trăm phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa đón con, cuộc sống bị đảo lộn, việc học tập và tâm lý của học sinh cũng bị ảnh hưởng.