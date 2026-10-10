Nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường nội trú liên cấp ở Điện Biên

Báo cáo với đoàn công tác, Ban Giám hiệu Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn cho biết: Sau một tháng đi vào hoạt động, công tác tổ chức dạy học, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh cơ bản ổn định. Năm học này, nhà trường có 31 lớp với hơn 1.000 học sinh, trong đó 414 học sinh nội trú và 596 học sinh bán trú. Ngay từ đầu năm học, trường đã huy động đủ 100% học sinh theo chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Được đầu tư gần 253 tỷ đồng, nhà trường có hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, khu nội trú, nhà ăn và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt. Các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh; nền nếp học tập, sinh hoạt từng bước đi vào ổn định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến kiểm tra công tác đảm bảo ăn bán trú của nhà trường.

Thăm, làm việc tại trường, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới. Đồng chí đề nghị nhà trường không chỉ bảo đảm điều kiện ăn, ở, học tập mà còn phải chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm phát huy năng lực học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh còn hạn chế, tăng cường giáo dục thể chất, văn hóa và kỹ năng sống.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành sự quan tâm, yêu thương đối với từng học sinh; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn trong quản lý, giáo dục, bảo đảm an toàn cho học sinh. Tỉnh Điện Biên cần phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của các trường liên cấp đã được đầu tư, tổ chức dạy học theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh. Qua đó, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn.

"Đầu tư vào giáo dục là con đường ngắn nhất để chúng ta xóa đói giảm nghèo, để chúng ta nâng cao mặt bằng dân trí và để chúng ta thực hiện tất cả những gì tốt nhất để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, học sinh học ở trường nội trú phải tốt hơn học ở nhà, học ở trường nội trú phải ngoan hơn ở nhà và học ở trường nội trú phải toàn diện hơn ở nhà. Các thầy cô giáo phải tạo động lực để các em thấy tự hào khi học ở những ngôi trường tốt như thế này", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị.