Quảng Ngãi tuyển sinh cho 4 trường nội trú biên giới

Tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Dục Nông, công trình đang hoàn thiện những hạng mục cuối. Song song với thi công, nhà trường cũng khẩn trương tuyển sinh để bảo đảm đủ điều kiện đưa trường vào hoạt động ngay trong năm học mới.

Theo kế hoạch năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Dục Nông có quy mô khoảng 1.680 học sinh. Trong đó, hơn 1.140 học sinh được chuyển nguyên trạng từ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Dục; khoảng 550 học sinh tuyển mới trên địa bàn để học theo chế độ nội trú.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Dục Nông đang được xây dựng dần hoàn thiện.

Ngay sau khi được giao chỉ tiêu, nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển sinh; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận ở từng thôn, làng đến từng hộ dân tuyên truyền, giới thiệu đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho học sinh nội trú.

Ông Trần Đức Thư, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Dục Nông cho biết, đến nay, trường đã tuyển được hơn 360 học sinh, đạt trên 65% chỉ tiêu tuyển mới. Tuy nhiên, do đây là mô hình lần đầu tiên triển khai trên địa bàn nên công tác tuyển sinh vẫn gặp không ít khó khăn:

Ông Trần Đức chia sẻ: "Việc khó khăn đến thời điểm hiện nay là trường chưa hiện hữu nên phụ huynh còn băn khoăn về tiến độ, liệu có kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới hay không? Bên cạnh đó, đây là mô hình chưa có tiền lệ trên địa bàn nên nhiều cha mẹ học sinh còn lo lắng về việc học tập, chăm sóc, giáo dục và quản lý học sinh. Nhà trường đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để phụ huynh hiểu, tin tưởng và yên tâm đưa con em đến trường".

Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục.

Cùng với tuyển sinh, địa phương cũng xây dựng phương án bố trí đội ngũ giáo viên để bảo đảm việc giảng dạy ngay từ năm học đầu tiên. Trước mắt, trường sử dụng nguyên trạng giáo viên của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Dục; đồng thời tiếp tục rà soát, điều tiết và hợp đồng giáo viên theo nhu cầu thực tế.

Theo ông Trần Cao Bảo Việt, Chủ tịch UBND xã Dục Nông, việc đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Số lượng học sinh đăng ký học nội trú đã vượt quy mô thiết kế ban đầu, thể hiện sự kỳ vọng của phụ huynh đối với môi trường học tập mới. Địa phương đã đề nghị các cơ quan chức năng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên trong năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy khi trường chính thức vận hành. Đối với khu nội trú, các phòng ở được thiết kế rộng rãi, đầy đủ điều kiện sinh hoạt. Trên cơ sở số lượng học sinh đăng ký thực tế, địa phương sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án bố trí thêm học sinh nội trú nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Ông Trần Cao Bảo Việt, Chủ tịch UBND xã Dục Nông cho biết thêm: “Sau khi tuyển sinh sẽ căn cứ vào lượng học sinh cụ thể trong từng lớp thì sẽ báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Ngãi và xin hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi để điều chuyển một số giáo viên phù hợp trong các môn học. Đồng thời cũng đã xin ý kiến của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi về tuyển sinh trong năm 2026 bổ sung một số chỉ tiêu thiếu trên địa bàn xã Dục Nông”.

Phấn đấu hoàn thành các trường nội trú liên cấp vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi kịp đưa vào năm học mới.

Tại xã Sa Loong, công tác chuẩn bị cho ngôi trường nội trú liên cấp cũng đang được triển khai đồng bộ. Công trình có tổng mức đầu tư gần 209 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7 năm nay để phục vụ năm học mới.

Xã Sa Loong đã huy động các lực lượng phối hợp với nhà trường đến từng thôn tuyên truyền, tư vấn với phụ huynh về điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú cũng như các chính sách hỗ trợ dành cho học sinh. Ông Xiêng Thanh Phú, Chủ tịch UBND xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, đến nay, công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

"Trên tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, Đảng ủy và UBND xã Sa Loong xác định nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giáo viên, là một trong những nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở những môn học còn thiếu, đồng thời thực hiện tuyển dụng đội ngũ đạt chuẩn chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương", ông Xiêng Thanh Phú nói.

Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đối với 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 được tuyển theo hình thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển. Đối tượng tuyển sinh là học sinh thường trú tại các xã biên giới và các xã biên giới liền kề theo quy định.

Bốn trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh gồm Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong với tổng quy mô hơn 5.600 học sinh, trong đó gần 1.250 học sinh nội trú. Công tác tuyển sinh phải hoàn thành trước ngày 31/7 để các trường kịp chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và đón học sinh vào năm học mới.

Các dãy nhà học tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi đang được đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp, ngành giáo dục đang phối hợp với các địa phương hoàn tất công tác tuyển sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất để các trường kịp đón học sinh vào năm học mới.

Ông Nguyễn Ngọc Thái cho biết thêm: “Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, huy động mọi lực lượng để tăng ca, tăng kíp, làm đêm, phấn đấu hoàn thành vào khoảng cuối tháng 7/2026. Cố gắng trong tháng 8/2026 sẽ thực hiện các bước rà soát lại quy trình, thủ tục, dọn dẹp và đưa vào khai giảng năm học mới đúng theo chủ trương của tỉnh trong thời gian tới”.