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Trường Tiểu học Quảng Bị 1 mở lại bán trú, đổi đơn vị cung cấp suất ăn

Thứ Hai, 10:58, 05/10/2026
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VOV.VN - Sau một tuần tạm dừng để rà soát, kiện toàn các điều kiện tổ chức bữa ăn, hôm nay (5/10), Trường Tiểu học Quảng Bị 1, xã Quảng Bị, Hà Nội tổ chức ăn bán trú trở lại cho học sinh với đơn vị cung cấp suất ăn mới.

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 đã thông báo tới phụ huynh về việc tổ chức ăn bán trú trở lại từ ngày 5/10. Phụ huynh có nhu cầu cho con ăn bán trú đăng ký với giáo viên chủ nhiệm để nhà trường tổng hợp số lượng, tổ chức phục vụ.

Theo thông báo của nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn mới là Công ty TNHH Thực phẩm DAEWOO. Nhà trường cho biết đã rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bán trú trở lại. Các khâu từ tiếp nhận thực phẩm, kiểm thực, chế biến, chia suất, lưu mẫu, giao nhận suất ăn đến tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ bán trú được tăng cường kiểm tra, giám sát.

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Ngày 28/9, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú sau khi phụ huynh phản ánh về phần thịt trong suất ăn trưa ngày 23/9 có hình thức giống tóp mỡ

Trước đó, ngày 28/9, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú sau khi phụ huynh phản ánh về phần thịt trong suất ăn trưa ngày 23/9 có hình thức giống tóp mỡ và cho rằng định lượng suất ăn chưa tương xứng với mức 40.000 đồng.

Nhà trường và đơn vị cung cấp khi đó giải thích món ăn là thịt ba chỉ tươi tẩm vừng chiên. Theo lý giải của nhà trường, do nhân viên bếp thái thịt mỏng, khi chiên thịt bị khô, cong nên dễ gây hiểu nhầm là tóp mỡ.

Sau phản ánh, ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại trường. Kết quả kiểm tra cho thấy công tác tổ chức bữa ăn bán trú còn một số bất cập. Đoàn kiểm tra ghi nhận quy trình bếp một chiều chưa được thực hiện đúng; việc vệ sinh tại một số khu vực chưa bảo đảm; kho gạo, gia vị thiếu nội quy, không có sổ xuất - nhập kho và thiếu bảng công khai thực đơn.

Việc chia khẩu phần giữa các suất cũng chưa đồng đều. Khu vực chia suất chật chội trong khi trường có khoảng 2.160 học sinh ăn bán trú tại hai điểm trường. Đoàn kiểm tra cũng lưu ý hợp đồng giữa nhà trường và đơn vị cung cấp chưa quy định cụ thể về nhân sự phục vụ bếp ăn.

Sau kiểm tra, UBND xã Quảng Bị yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú với đơn vị cung cấp trước đó để tìm đơn vị mới. Sau một tuần tạm dừng, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 đã chuyển sang đơn vị cung cấp mới và tổ chức lại bữa ăn bán trú từ hôm nay.

Việc mở lại bán trú được thực hiện cùng yêu cầu tăng cường kiểm soát toàn bộ quy trình bữa ăn, từ thực phẩm đầu vào, chế biến, chia suất đến tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ.

Thu Hằng/VOV.VN
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