Truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập, Đà Nẵng

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng; đại diện Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Sở Nội vụ thành phố; Ban Liên lạc Trung đoàn Pháo binh 575 – Mặt trận 44 Quảng Đà; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ, sĩ quan thắp nén hương tại lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ

Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập được triển khai từ ngày 12/7 trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Nguồn thông tin khai thác từ cuộc gặp gỡ nhân chứng, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng, tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Ngày 13/7, lực lượng tìm kiếm phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ đầu tiên; đến ngày 14/7, các liệt sĩ được tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha.

Lễ viếng, truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy tại hang Đá Sập

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 20/7, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 hài cốt; ngày 22/7 phát hiện 1 hài cốt và sau đó tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 9.

Lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ

Hang Đá Sập có địa hình đặc biệt hiểm trở, cửa hang bị bom đánh sập, đất đá che lấp; bên trong chật hẹp, thiếu ánh sáng, nhiều nhánh và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Trong điều kiện hết sức khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng vẫn kiên trì bám hiện trường, thận trọng bóc tách từng lớp đất đá; thu thập hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm chặt chẽ, đúng quy trình, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.