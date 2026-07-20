Đà Nẵng: Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập

Trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, bóc tách từng lớp đất, đá tại khu vực nghi có dấu tích liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện các phần xương, mảnh vải, nút áo và nhiều dấu tích còn sót lại sau chiến tranh. Đáng chú ý, trong 2 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện, có một hài cốt các phần xương còn tương đối nguyên vẹn; hài cốt còn lại cũng còn nhiều mẫu xương bảo đảm điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính theo quy định.

Vật dụng của liệt sĩ được tìm thấy tại hang đá. Ảnh: Quang Cường

Sau khi phát hiện, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức cất bốc, bảo quản hài cốt và di vật theo đúng quy trình; đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

Hai mẫu hài cốt được tìm thấy

Qua thực tế triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định hang Đá Sập là một quần thể hang động lớn, có nhiều ngõ ngách, nhiều khu vực bị đất đá vùi lấp. Từ những dấu tích đã phát hiện và thông tin do các nhân chứng lịch sử cung cấp, tại đây có thể vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chưa được tìm thấy.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ

Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin, triển khai tìm kiếm tại khu vực hang Đá Sập, phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử kiên trì mở rộng tìm kiếm, quy tập, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.