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Truy thăng quân hàm đối với chiến sĩ hy sinh cứu 2 người dân ở Gia Lai

Thứ Tư, 18:30, 22/07/2026
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VOV.VN - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) vừa ký quyết định thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp, chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu Trung đoàn 28 vì hành động quả cảm cứu 2 người dân.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 20/7, trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà, Hạ sĩ Kpă Thiêp phát hiện hai người dân bị điện giật trong tình trạng bất tỉnh khi đang cùng vợ đi làm rẫy về.

truy thang quan ham doi voi chien si hy sinh cuu 2 nguoi dan o gia lai hinh anh 1
Thượng sĩ Kpă Thiêp quả cảm cứu 2 người dân xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Không quản hiểm nguy, anh đã lập tức lao vào khu vực nguy hiểm để kéo các nạn nhân ra ngoài.

Sau đó, cả ba người đều bị ngất xỉu và được người dân đưa đi cấp cứu. Nhờ sự cứu trợ kịp thời của Hạ sĩ Kpă Thiêp, hai người dân đã hồi phục sức khỏe và tỉnh táo.

truy thang quan ham doi voi chien si hy sinh cuu 2 nguoi dan o gia lai hinh anh 2
Lãnh đạo đơn vị thuộc Quân đoàn 34 tới thăm hỏi, cùng gia đình chiến sĩ Kpă Thiêp tổ chức tang lễ.

Tuy nhiên, do bị sốc rung tim dẫn đến suy tim từ dòng điện, anh đã không qua khỏi.

Việc thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp thể hiện sự ghi nhận của Quân đội đối với tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân cứu người của người chiến sĩ trẻ.

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140 sĩ quan công an Đồng Tháp được thăng cấp quân hàm

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2026, công an tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá đối với các lãnh đạo, Chỉ huy cấp phòng; đội và tương đương; Trưởng công an xã, phường thuộc Công an tỉnh.

Nguyễn Thảo/ VOV-Tây Nguyên
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