Truy thăng quân hàm đối với chiến sĩ hy sinh cứu 2 người dân ở Gia Lai

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 20/7, trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà, Hạ sĩ Kpă Thiêp phát hiện hai người dân bị điện giật trong tình trạng bất tỉnh khi đang cùng vợ đi làm rẫy về.

Thượng sĩ Kpă Thiêp quả cảm cứu 2 người dân xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Không quản hiểm nguy, anh đã lập tức lao vào khu vực nguy hiểm để kéo các nạn nhân ra ngoài.

Sau đó, cả ba người đều bị ngất xỉu và được người dân đưa đi cấp cứu. Nhờ sự cứu trợ kịp thời của Hạ sĩ Kpă Thiêp, hai người dân đã hồi phục sức khỏe và tỉnh táo.

Lãnh đạo đơn vị thuộc Quân đoàn 34 tới thăm hỏi, cùng gia đình chiến sĩ Kpă Thiêp tổ chức tang lễ.

Tuy nhiên, do bị sốc rung tim dẫn đến suy tim từ dòng điện, anh đã không qua khỏi.

Việc thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp thể hiện sự ghi nhận của Quân đội đối với tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân cứu người của người chiến sĩ trẻ.