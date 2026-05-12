TS.BS Trương Hồng Sơn: Tầm vóc người Việt vẫn còn quá thấp so với thế giới

Phát biểu tại Lễ phát động chiến dịch cộng đồng “Vì một kỷ nguyên cao khỏe” diễn ra tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội) hôm nay, TS.BS Trương Hồng Sơn (Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam - Tổng hội y học Việt Nam) nhận định, tầm vóc của người Việt Nam vẫn còn đang quá thấp. Cụ thể, đối với nam giới ở độ tuổi 20, chiều cao trung bình là 168,1cm, còn ở nữ giới, con số này cũng chỉ đạt khoảng 157cm. Với tầm vóc như vậy, Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 153 đến 155 trên tổng số 200 quốc gia.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, tầm vóc thấp không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ mà mà còn là vấn đề sức khỏe.

“Tất cả các bạn trẻ đều mong muốn có vóc dáng cao và đẹp. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, chúng tôi mong muốn một thế hệ Việt Nam cao hơn để khỏe mạnh hơn. Tại sao lại như vậy, cùng mức cân nặng 60kg, nhưng một người cao 1m70 trông sẽ bình thường, còn một người chỉ cao 1m50 thì đã rơi vào tình trạng thừa cân béo phì. Trong khi đó, thừa cân béo phì hiện nay là một trong ba nguyên nhân chính gây ra các bệnh mãn tính - nhóm bệnh đang chiếm tới 80% các ca tử vong trên thế giới. Vì vậy, vấn đề chiều cao liên quan trực tiếp đến sức khỏe, các bệnh mãn tính và nguy cơ tử vong sớm”, TS.BS Trương Hồng Sơn lo ngại.

Theo Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ. Thứ nhất, về gen di truyền, các bậc cha mẹ thường cho rằng bố mẹ cao thì con cao, bố mẹ thấp thì con đương nhiên thấp. Thực tế điều này chỉ đúng một phần. Ví dụ, nếu mẹ cao khoảng 158cm, bố 166cm, hệ gen quy định con trai sẽ cao từ 166cm đến 174cm. Như vậy gen sẽ quy định khoảng phát triển của con trong khoảng 166cm-174cm. Để đạt mốc 174cm hay chỉ ở ngưỡng 166cm thì còn phụ thuộc vào vấn đề nuôi dưỡng.

Hay đối với con gái, nếu mẹ cao 155cm, bố 168cm, con gái có thể cao từ 155cm đến 163cm. Việc con mình đạt mức tối đa hay chỉ dừng ở mức tối thiểu lại phụ thuộc hoàn toàn vào vấn đề nuôi dưỡng.

Về yếu tố dinh dưỡng, đây là yếu tố quan trọng nhất vì nó có thể thay đổi được. Các giải pháp dinh dưỡng chính là chìa khóa để hiện thực hóa tiềm năng trong khoảng gen quy định.

TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam - Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

TS.BS Trương Hồng Sơn cho biết, hiện nay, kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Hệ gen của người Việt Nam vốn có mật độ xương thấp hơn so với các nước khác. Thêm vào đó, dù là quốc gia gần biển nhưng hàm lượng canxi trong chế độ ăn không cao; dù ở vùng xích đạo nhưng tỷ lệ thiếu vitamin D lại rất lớn. Hiện nay, tình trạng thiếu hụt hai chất này trong khẩu phần ăn của học sinh vẫn còn tồn tại khá phổ biến. Hiện nay, phần lớn trẻ em đều học bán trú, nên tỷ lệ đóng góp của bữa ăn trường học và bữa ăn tại nhà đạt mức tương đương 50/50. Do đó, vai trò nuôi dưỡng của nhà trường cũng quan trọng ngang với cha mẹ. Khẩu phần ăn học đường cần phải hướng đến mục tiêu phát triển chiều cao, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu bình thường như người lớn. Chế độ ăn tại trường học phải khác chế độ ăn ở nhà máy, vì nó cần tập trung vào các vi chất liên quan trực tiếp đến sự tăng trưởng của trẻ.

"Xuất phát từ tầm quan trọng cấp thiết đó và hưởng ứng chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, cũng như Nghị quyết của Chính phủ về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, với cam kết nâng cao chất lượng sống, chiều cao của người dân, Viện Y học ứng dụng Việt Nam quyết định khởi xướng chiến dịch "Vì một kỷ nguyên cao khỏe" với kỳ vọng tạo ra những thay đổi tích cực, tiến đến nâng cao chiều cao trung bình của thế hệ trẻ Việt Nam", TS.BS Trương Hồng Sơn cho biết.

Theo đó, chiến dịch Vì một kỷ nguyên cao khỏe triển khai hệ thống hoạt động đồng bộ trên toàn quốc, xuyên suốt và liền mạch với 2 bước: Trước tiên giúp phụ huynh hiểu đúng tình trạng của con, từ đó trang bị đầy đủ công cụ phù hợp, thúc đẩy hành động hiệu quả và duy trì kết quả bền vững. Chiến dịch cũng cung cấp công cụ đánh giá chiều cao trực tuyến với mục tiêu giúp phụ huynh chủ động kiểm tra và đánh giá chiều cao của trẻ chuẩn WHO, có sự tư vấn chuyên môn từ Viện Y học ứng dụng Việt Nam, qua đó giúp cha mẹ biết được tình trạng phát triển của con và đưa ra gợi ý tối ưu chiều cao phù hợp với thể trạng và độ tuổi. Trên cơ sở đó, chiến dịch xây dựng giải pháp tối ưu chiều cao cho trẻ với 4 yếu tố gồm: 1 tiếng vận động mỗi ngày, ăn đủ dinh dưỡng, xây giấc ngủ sâu và duy trì đủ lượng vitamin D. Chiến dịch cũng mang đến cẩm nang sức khỏe với những gợi ý giúp cha mẹ dễ áp dụng, các bài tập thể dụng đơn giản giúp trẻ phát triển chiều cao.