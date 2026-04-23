Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu

Thứ Năm, 14:44, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giáo dục không chỉ dạy chữ mà còn nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Tại các tỉnh Tây Bắc, nhiều trường chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đặc biệt đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe, tạo niềm vui và “níu chân” học sinh vùng cao đến lớp.

Xã Nậm Sỏ hiện có hơn 2.500 học sinh ở các cấp học, trong đó gần 2.000 em ăn, ở bán trú. Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán trú là việc làm quan trọng, chính quyền địa phương đã yêu cầu các trường triển khai nghiêm túc việc kiểm tra hành chính; chủ động kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu vào thực phẩm đến quy trình chế biến. 

Hàng nghìn học sinh trong bữa ăn bán trú.

Tại Trường THCS Nậm Sỏ - một trong những trường có số học sinh bán trú đông nhất - với hơn 600 học sinh, thầy giáo Lê Đức Mạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Về chế độ của các em nhà trường luôn thực hiện đảm bảo. Vấn đề an toàn thực phẩm thì đã được nhà trường triển khai theo đúng văn bản và thực hiện đầy đủ các bước, các trình tự để học sinh đảm bảo an toàn tốt nhất".

Anh Lò Văn Lả, nhân viên nấu ăn của trường thông tin, từng khâu trong trong quá trình tổ chức nấu ăn cho học sinh đều được kiểm soát chặt chẽ, từ tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, đến khâu sơ chế, chế biến và chia suất ăn đều cho học sinh. Khu bếp được bố trí khoa học, tách biệt thực phẩm sống và chín, hạn chế nhiễm chéo. Hàng ngày, các mẫu thức ăn cũng được lưu giữ đầy đủ, nhằm kiểm soát chặt chẽ nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Trước khi nhận thực phẩm, chúng tôi luôn kiểm tra nguồn gốc rõ ràng. Sau nhận thực phẩm chúng tôi rửa sạch và trong chế biến thực phẩm luôn nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn cho học sinh", anh Lò Văn Lả cho biết.

Những bữa ăn đủ dinh dưỡng không chỉ mang đến cảm giác ngon miệng, đảm bảo sức khỏe, mà còn mang lại niềm vui, giúp "níu chân" học sinh vùng cao tại các nhà trường. Em Vàng A Nhìa, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nậm Sỏ nói: "Đến trường em được ăn những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng. Một ngày có 3 bữa từ sáng, trưa và tối. Em cảm thấy các bữa ăn rất là ngon và rất là vui".

Em Lò Thị Kim, học sinh lớp 8A2 cũng bày tỏ: "Em học ở trường rất là vui vẻ vì được ăn bữa cơm dinh dưỡng và được học tập. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn".

Ở bậc học mầm non, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng được chú trọng. Trường Mầm non Nậm Sỏ với hơn 500 học sinh, 100% đều ăn bán trú đã đầu tư bếp ăn sạch sẽ, nguồn nước đảm bảo, thực phẩm kiểm soát chặt chẽ từng ngày. 

Cô giáo Trần Thị Thu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Chúng tôi thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước. Kiểm tra việc cung cấp thực phẩm, quá trình chế biến và kiểm tra trước khi chia ăn. Chúng tôi cũng lựa chọn nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ giấy tờ và phải cam kết những thực phẩm đua vào nhà trường phải có giấy kiểm thực an toàn thực phẩm. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên tập huấn, tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cho đội ngũ nhân viên nấu ăn, đảm bảo an toàn cho trẻ".

Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Sỏ cho biết, việc kiểm tra, giám sát các bếp ăn bán trú luôn được xã chú trọng, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay, bởi nắng nóng sẽ khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng.

"Thời gian tới UBND xã sẽ chỉ đạo Trạm Y tế là cơ quan thường trực, phối hợp với các lực lượng kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn ở trường học. Đối với các đơn vị trường học sẽ quản lý chặt chẽ các đơn vị cung cấp thực phẩm. Đặc biệt, chúng tôi sẽ chú trọng công tác lưu mẫu thức ăn và kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến, để đảm bảo sạch sẽ và an toàn", ông Trương Thanh Hiếu cho biết thêm.

Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu, cũng như những người trực tiếp chế biến tại bếp ăn trong việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học đã tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh. Người dân đều yên tâm gửi gắm con mình ăn ở, giáo dục, rèn luyện tại các nhà trường.

Chị Phan Thị Khuyên, ở bản Nà Ngòi, có con đang theo học tại Trường Mầm non Nậm Sỏ chia sẻ: "Tôi có gửi con ở trường mầm non này thì rất yên tâm. Khi về con ăn uống rất ngoan và thể trạng phát triển bình thường. Học về con cũng rất vui vì con biết được nhiều thứ".

Những khay cơm nóng hổi nơi vùng cao không chỉ nuôi dưỡng thể chất, mà còn chứa đựng trách nhiệm, sự tận tâm của các thầy cô giáo và chính quyền địa phương. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xã Nậm Sỏ nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đang từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh bắt đầu từ chính những bữa ăn bán trú mỗi ngày. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương trong hành trình bảo vệ sức khỏe học đường.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tạm dừng ăn bán trú tại trường học ở TP.HCM nghi do ngộ độc
VOV.VN - Trường Tiểu học Bình Quới Tây ở TP.HCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú sau sự việc hàng chục học sinh nghi ngộ độc thực phẩm.

Từ vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: Phụ huynh "cắt" cơm bán trú, truy nguồn gốc thực phẩm
VOV.VN - Lo sợ về mức độ an toàn của bữa ăn bán trú sau thông tin 300 tấn thịt lợn bẩn “tuồn” vào các trường học, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã chủ động “cắt” cơm bán trú của con, đề nghị nhà trường đưa các chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm.

Hà Nội ban hành quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh
VOV.VN - Trước yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học, Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú, từ lựa chọn nhà cung cấp, chế biến, phục vụ đến kiểm tra, xử lý khi nghi ngờ ngộ độc, nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi bữa ăn cho học sinh.

Sở GD-ĐT chỉ đạo khẩn, rà soát bữa ăn bán trú tại tất cả trường học ở TP.HCM
Theo Sở GD-ĐT, trước phản ánh về việc một số đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tại TPHCM sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn, các cơ sở giáo dục phải nghiêm túc triển khai nhiều nội dung nhằm kịp thời bảo vệ sức khỏe và quyền lợi học sinh.

Đồng Nai rót tiền tỷ cải tạo 2 trường học phục vụ học sinh bán trú vùng biên
VOV.VN - Nhằm thực hiện tinh thần Thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, ngày 5/12, tỉnh Đồng Nai đã khởi công cải tạo, sửa chữa 2 trường học.

