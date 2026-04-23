Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu

Xã Nậm Sỏ hiện có hơn 2.500 học sinh ở các cấp học, trong đó gần 2.000 em ăn, ở bán trú. Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán trú là việc làm quan trọng, chính quyền địa phương đã yêu cầu các trường triển khai nghiêm túc việc kiểm tra hành chính; chủ động kiểm soát chặt chẽ nguồn đầu vào thực phẩm đến quy trình chế biến.

Hàng nghìn học sinh trong bữa ăn bán trú.

Tại Trường THCS Nậm Sỏ - một trong những trường có số học sinh bán trú đông nhất - với hơn 600 học sinh, thầy giáo Lê Đức Mạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Về chế độ của các em nhà trường luôn thực hiện đảm bảo. Vấn đề an toàn thực phẩm thì đã được nhà trường triển khai theo đúng văn bản và thực hiện đầy đủ các bước, các trình tự để học sinh đảm bảo an toàn tốt nhất".

Anh Lò Văn Lả, nhân viên nấu ăn của trường thông tin, từng khâu trong trong quá trình tổ chức nấu ăn cho học sinh đều được kiểm soát chặt chẽ, từ tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, đến khâu sơ chế, chế biến và chia suất ăn đều cho học sinh. Khu bếp được bố trí khoa học, tách biệt thực phẩm sống và chín, hạn chế nhiễm chéo. Hàng ngày, các mẫu thức ăn cũng được lưu giữ đầy đủ, nhằm kiểm soát chặt chẽ nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Trước khi nhận thực phẩm, chúng tôi luôn kiểm tra nguồn gốc rõ ràng. Sau nhận thực phẩm chúng tôi rửa sạch và trong chế biến thực phẩm luôn nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn cho học sinh", anh Lò Văn Lả cho biết.

Những bữa ăn đủ dinh dưỡng không chỉ mang đến cảm giác ngon miệng, đảm bảo sức khỏe, mà còn mang lại niềm vui, giúp "níu chân" học sinh vùng cao tại các nhà trường. Em Vàng A Nhìa, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nậm Sỏ nói: "Đến trường em được ăn những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng. Một ngày có 3 bữa từ sáng, trưa và tối. Em cảm thấy các bữa ăn rất là ngon và rất là vui".

Em Lò Thị Kim, học sinh lớp 8A2 cũng bày tỏ: "Em học ở trường rất là vui vẻ vì được ăn bữa cơm dinh dưỡng và được học tập. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn".

Ở bậc học mầm non, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng được chú trọng. Trường Mầm non Nậm Sỏ với hơn 500 học sinh, 100% đều ăn bán trú đã đầu tư bếp ăn sạch sẽ, nguồn nước đảm bảo, thực phẩm kiểm soát chặt chẽ từng ngày.

Cô giáo Trần Thị Thu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Chúng tôi thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước. Kiểm tra việc cung cấp thực phẩm, quá trình chế biến và kiểm tra trước khi chia ăn. Chúng tôi cũng lựa chọn nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ giấy tờ và phải cam kết những thực phẩm đua vào nhà trường phải có giấy kiểm thực an toàn thực phẩm. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên tập huấn, tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cho đội ngũ nhân viên nấu ăn, đảm bảo an toàn cho trẻ".

Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Sỏ cho biết, việc kiểm tra, giám sát các bếp ăn bán trú luôn được xã chú trọng, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay, bởi nắng nóng sẽ khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng.

"Thời gian tới UBND xã sẽ chỉ đạo Trạm Y tế là cơ quan thường trực, phối hợp với các lực lượng kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn ở trường học. Đối với các đơn vị trường học sẽ quản lý chặt chẽ các đơn vị cung cấp thực phẩm. Đặc biệt, chúng tôi sẽ chú trọng công tác lưu mẫu thức ăn và kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến, để đảm bảo sạch sẽ và an toàn", ông Trương Thanh Hiếu cho biết thêm.

Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu, cũng như những người trực tiếp chế biến tại bếp ăn trong việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học đã tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh. Người dân đều yên tâm gửi gắm con mình ăn ở, giáo dục, rèn luyện tại các nhà trường.

Chị Phan Thị Khuyên, ở bản Nà Ngòi, có con đang theo học tại Trường Mầm non Nậm Sỏ chia sẻ: "Tôi có gửi con ở trường mầm non này thì rất yên tâm. Khi về con ăn uống rất ngoan và thể trạng phát triển bình thường. Học về con cũng rất vui vì con biết được nhiều thứ".

Những khay cơm nóng hổi nơi vùng cao không chỉ nuôi dưỡng thể chất, mà còn chứa đựng trách nhiệm, sự tận tâm của các thầy cô giáo và chính quyền địa phương. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xã Nậm Sỏ nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đang từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh bắt đầu từ chính những bữa ăn bán trú mỗi ngày. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương trong hành trình bảo vệ sức khỏe học đường.