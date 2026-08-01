Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo

Phạt cảnh cáo ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp

Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nôi lắp ngược trên xe cho trẻ sơ sinh. Ảnh: NHS UK

Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP là bổ sung khoản 1a vào trước khoản 1 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt hành vi chở trẻ em trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn. Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026.

Vẫn còn nhiều băn khoăn về ghế an toàn cho trẻ trên ô tô

Tuy nhiên, đến thời điểm này, người tiêu dùng vẫn băn khoăn vì gặp khó khăn trong việc xác định kích thước, độ tuổi và tiêu chuẩn kỹ thuật chuẩn xác của ghế/đệm an toàn phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Việc lắp đặt đồng thời 2–3 ghế an toàn ở hàng ghế sau của các dòng xe sedan hoặc xe cỡ nhỏ gây thiếu diện tích nghiêm trọng.

Chi phí đầu tư thiết bị chuẩn chất lượng tương đối cao, trong khi thị trường trôi nổi nhiều sản phẩm kém chất lượng, chưa có căn cứ kiểm định rõ ràng khiến phụ huynh hoang mang.