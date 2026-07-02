Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, các phương tiện đi lại như thế nào?

Không cấm toàn bộ xe xăng, dầu vào Vành đai 1

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 TP Hà Nội", đánh dấu bước khởi đầu trong lộ trình kiểm soát khí thải phương tiện giao thông và cải thiện chất lượng môi trường không khí tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Xe khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Đề án được triển khai thí điểm từ ngày 1/7/2026, phạm vi áp dụng gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trước nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định Hà Nội không cấm đồng loạt xe mô tô, xe gắn máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực Vành đai 1.

Việc kiểm soát sẽ được thực hiện theo từng khu vực và từng giai đoạn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải cũng được nâng dần theo lộ trình từ năm 2027 và 2028.

Trong giai đoạn đầu, từ 1/7 đến hết 31/12/2026, thành phố chỉ triển khai thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm.

Cấm toàn bộ phương tiện vào tối cuối tuần tại khu vực trung tâm

Theo đề án, tại khu vực 1, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ gồm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô sẽ không được lưu thông từ 19h đến 24h vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Quy định này không áp dụng đối với các phương tiện ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Ngoài khung giờ cấm trên, thành phố chủ yếu áp dụng các biện pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Theo lộ trình được công bố, từ 1/1/2027, các xe ô tô thuộc nhóm xe ưu tiên hoặc phương tiện được phép hoạt động trong khu vực hạn chế phải đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Đến 1/1/2028, xe mô tô và xe gắn máy thuộc nhóm này cũng phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên, ngoại trừ phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Đối với xe máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, Hà Nội khuyến khích chủ phương tiện hạn chế lưu thông trong khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm.

Thành phố cũng khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải trên nền tảng số từng bước hạn chế sử dụng xe máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Quy định riêng với xe khách và xe tải

Đề án cũng đưa ra các quy định cụ thể đối với phương tiện vận tải. Xe khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Nếu lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe buýt, xe đưa đón học sinh, xe dưới 16 chỗ và xe bán tải được khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng sạch hoặc đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Đối với xe tải dưới 2 tấn, chỉ được lưu thông ngoài giờ cao điểm. Xe tải từ 2 đến 3,5 tấn và xe tải trên 3,5 tấn chỉ được hoạt động trong khoảng thời gian từ 21 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Nếu hoạt động ngoài khung giờ này phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Để hỗ trợ người dân thay đổi thói quen đi lại, Hà Nội sẽ miễn hoàn toàn tiền vé xe buýt đối với các hành trình di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Chính sách này không áp dụng đối với các tuyến xe buýt phục vụ kinh doanh hoặc du lịch. Bên cạnh đó, người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp, phương tiện phi cơ giới và các phương tiện sử dụng năng lượng sạch nhằm giảm phát thải, góp phần cải thiện chất lượng không khí tại khu vực trung tâm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc triển khai vùng phát thải thấp là bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng hệ thống giao thông xanh, giảm ô nhiễm môi trường và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Sau giai đoạn thí điểm, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả để tiếp tục hoàn thiện cơ chế và mở rộng phạm vi áp dụng trong các năm tiếp theo.