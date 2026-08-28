Tứ bề nước lũ, người dân vùng ngập sông Bùi, Hà Nội mòn mỏi chờ nước rút

VOV.VN - Mực nước sông Bùi đã xuống dưới báo động 3, nhưng nhiều khu dân cư ven sông vẫn chìm trong nước. Người dân phải lội nước, chèo thuyền để đi chợ, mua nước sạch, đón con cháu đi học....
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VOV.VN - Sau trận mưa to đến rất to chiều tối 27/8, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng, phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm và mở cửa phai để tiêu thoát nước, bảo đảm giao thông tại các khu vực thấp trũng.
VOV.VN - Sau trận mưa to đến rất to chiều tối 27/8, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện 8 điểm úng ngập. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng, phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm và mở cửa phai để tiêu thoát nước, bảo đảm giao thông tại các khu vực thấp trũng.
VOV.VN - Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội chiều 27/8, đúng vào giờ tan tầm, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ cục bộ.
VOV.VN - Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội chiều 27/8, đúng vào giờ tan tầm, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ cục bộ.
VOV.VN - Bão số 4 gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, làm 2 người chết, 1 người bị thương, 4.889 nhà bị ngập, hơn 7.100 hộ bị chia cắt và gần 7.000 hộ phải sơ tán.
VOV.VN - Bão số 4 gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, làm 2 người chết, 1 người bị thương, 4.889 nhà bị ngập, hơn 7.100 hộ bị chia cắt và gần 7.000 hộ phải sơ tán.