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Tứ bề nước lũ, người dân vùng ngập sông Bùi, Hà Nội mòn mỏi chờ nước rút

Thứ Sáu, 15:21, 28/08/2026
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VOV.VN - Mực nước sông Bùi đã xuống dưới báo động 3 nhưng nhiều khu dân cư ven sông ở Hà Nội vẫn chìm trong nước lũ. Người dân phải chèo thuyền, lội nước và trông chờ hỗ trợ để duy trì cuộc sống.

Đỗ Hưng-Lê Hải-Sỹ Thành/VOV.VN
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