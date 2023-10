Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà người dân vùng lũ Thừa Thiên Huế

Mưa lớn kéo dài trong 4 ngày qua khiến đời sống của người dân ở vũng thấp trũng Quảng Điền vô cùng khó khăn. Xóm Đảo, thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền có 32 hộ dân, với 118 nhân khẩu.

Nhiều nhà dân ở vũng trũng huyện Quảng Điền vẫn bị ngập sau đợt mưa lớn vừa qua

Ông Lê Đức Lân, ở xóm Đảo cho biết, những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã làm xóm Đảo bị ngập sâu, chia cắt gần như hoàn toàn, nhiều gia đình nước đã tràn vào nhà, đường sá ngập lụt, phương tiện giao thông không thể đi lại.

“Những ngày vừa qua, nước mưa to, người dân giúp nhau từ nhà thấp đến nhà cao, san sẻ các nhu yếu phẩm cần thiết, với phương châm một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhân dân chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết cũng như lương thực, thực phẩm cho những ngày lụt kéo dài”, ông Lân nói.

Sinh hoạt của người dân vùng lũ gặp nhiều trở ngại

Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường qua các xã Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng An bị chia cắt do ngập nặng. Nước lũ gây chia cắt, sạt lở nhiều tuyến giao thông trọng yếu, nước sông lên cao gây ngập úng trên địa bàn. Công tác di dời các hộ dân ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn được lực lượng vũ trang và bà con nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai hết sức khẩn trương.

Tại xóm Đảo, thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền nước lũ vẫn ngập gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên trách giúp nhân dân ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà các gia đình trong xóm Đảo, thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước

Bà Phan Thị Châu, Chủ tịch UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền cho biết: “Quảng Phước có 3 thôn là vùng đầm phá do vậy đường đi lại để lên trung tâm rất khó khăn. Thôn Mai Dương, Lâm Lý, thôn Hà Đồ, Phước Lập và một số hộ ở thôn Thủ Lễ 2 và Khuông Phò hiện nay còn ngập. Ủy ban xã cũng đã phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn để giúp dân những lúc khó khăn, di dời từ nhà thấp đến nhà cao”.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác đến thăm các gia đình vùng lũ huyện Quảng Điền

Chiều 15/10, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác Quân khu 4 và bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên đã đến thăm, tặng quà một số gia đình bị ảnh hưởng do mưa, lũ tại xóm Đảo, thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Đoàn công tác đến thăm hỏi hộ dân vùng ngập sâu xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác thăm hỏi, động viên tinh thần và trao các phần quà gồm gạo, mỳ tôm... chia sẻ vất vả, khó khăn của bà con vùng lũ.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nắm chắc tình hình mưa lũ, nhất là các địa phương vùng thấp trũng, có phương án đề nghị hỗ trợ cho nhân dân khi có yêu cầu.

“Bộ Tư lệnh quân khu 4 đã chỉ đạo lực lượng vũ trang các tỉnh, các đơn vị, sư đoàn chủ đạo tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương. Trước mắt, di dời dân, bà con nhân dân lên các vị trí đảm bảo an toàn. Trong thời gian có lũ, lực lượng vũ trang, đặc biệt là các đơn vị, tăng cường xuống các địa bàn để nắm bắt, giúp đỡ các khu vực bị lũ ống, lũ quét, những nơi bà con nhân dân bị cô lập thì chúng tôi dùng thuyền, xuồng, đến phát lương thực, gạo, mì tôm cho bà con nhân dân", Trung tướng Hà Thọ Bình cho hay.