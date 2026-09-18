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Từ năm 2028, dự kiến giảm phương thức xét tuyển từng ngành

Thứ Sáu, 10:13, 18/09/2026
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VOV.VN - Từ năm 2027, mỗi ngành, chương trình đào tạo dự kiến được sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh và từ năm 2028 chỉ còn 1 phương thức đăng ký xét tuyển, theo dự thảo của Bộ GD-ĐT.

Hơn 40% chương trình xét tuyển 2 phương thức chênh từ 3 điểm

Một thay đổi đáng chú ý trong dự thảo Thông tư sửa đổi quy định tuyển sinh đại học là lộ trình thu hẹp số phương thức xét tuyển ở từng ngành, chương trình đào tạo.

Theo đó, năm 2027 áp dụng 3 phương thức và từ năm 2028 giảm xuống 1 phương thức đăng ký xét tuyển vào từng ngành đào tạo, từng chương trình đào tạo. Xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này.

Quy định này được Bộ GD-ĐT đưa ra trong bối cảnh việc quy đổi giữa các phương thức xét tuyển hiện chưa đồng đều. Mục tiêu là đưa thí sinh dự tuyển cùng một ngành, một chương trình về cùng chuẩn đ ánh giá, tăng khả năng kiểm chứng và bảo đảm công bằng trong tuyển sinh.

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Mỗi phương thức phải bảo đảm mọi thí sinh đủ điều kiện đều có thể tham gia, công bố rõ tiêu chí và sử dụng một thang điểm chung.

Theo Bộ GD-ĐT, giai đoạn 2022-2026, chỉ 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức.

Đáng chú ý, trên 2.000 chương trình đào tạo tuyển sinh có chênh lệch giữa các phương thức từ 3 điểm trở lên. Trong số các chương trình đào tạo sử dụng từ 2 phương thức, trên 40% vẫn có biên độ điểm từ 3 điểm trở lên.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết điểm học bạ trong cùng mã ngành cao hơn điểm thi tốt nghiệp THPT khá xa. Trong khi đó, với những kỳ thi có bảng quy đổi chính thức, khoảng cách điểm với kênh thi tốt nghiệp THPT đã giảm từ 2,6 xuống 1,2 điểm.

Từ thực tế này, dự thảo đặt vấn đề chuẩn hóa độ lệch giữa các tổ hợp và các phương thức, để các thí sinh dự tuyển cùng một ngành được đánh giá trên một thang đo có khả năng so sánh.

Mỗi trường vẫn được dùng tối đa 5 phương thức

Việc giảm số phương thức ở từng ngành không có nghĩa mọi trường đại học chỉ được sử dụng một phương thức.

Theo dự thảo, ở cấp cơ sở đào tạo, trường vẫn được sử dụng tối đa 5 phương thức. Việc giới hạn ở cấp ngành, chương trình được xác định là lộ trình để mỗi ngành lựa chọn cách đánh giá phù hợp nhất.

Mỗi phương thức phải bảo đảm mọi thí sinh đủ điều kiện đều có thể tham gia, công bố rõ tiêu chí và sử dụng một thang điểm chung.

Các kết quả từ kỳ thi riêng, học bạ hoặc chứng chỉ vẫn có thể được sử dụng nếu được cấu trúc minh bạch trong phương thức mà cơ sở đào tạo công bố. Như vậy, dự thảo không đặt vấn đề loại bỏ những nguồn dữ liệu này mà tập trung vào cách tổ chức và chuẩn hóa phương thức xét tuyển.

Bộ GD-ĐT cho rằng giảm phương thức là để thí sinh không phải theo dõi quá nhiều cách xét tuyển, đồng thời tăng khả năng kiểm chứng dữ liệu và bảo đảm cơ hội bình đẳng giữa những người cùng dự tuyển một ngành.

Dự thảo Thông tư đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến. Bộ cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tác động, lắng nghe ý kiến của thí sinh, cơ sở đào tạo và chuyên gia trước khi ban hành.

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Thu Hằng/VOV.VN
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