Chính phủ: Báo cáo phương án đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh trong tháng 9

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 262 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Bên cạnh các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, Nghị quyết giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trong những tháng cuối năm.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát kỹ nội dung, các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn (đội ngũ giáo viên, trường lớp học, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa...) và công tác sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

“Nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9”, Nghị quyết nêu rõ.

Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục đôn đốc các địa phương có xã biên giới đất liền tập trung triển khai chương trình đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, bảo đảm khẩn trương, hoàn thành đúng tiến độ, không để xảy ra chậm muộn, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện hồ sơ số của người học, bảo đảm liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và căn cước theo lộ trình; thực hiện thí điểm học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số tích hợp xác thực trên VNeID.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là hoàn thiện quy định về quản lý, khai thác, sử dụng học bạ số thay bản giấy trong tháng 9; xây dựng và triển khai lộ trình số hóa, định danh, làm sạch, ký số dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ lịch sử, tích hợp xác thực trên VNeID.

Cùng với đó, Bộ xác định phương án đưa cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp vào vận hành, qua đó giảm căn bản yêu cầu sao y, chứng thực bằng cấp, chứng chỉ.

Chính phủ cũng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ số của người học, bảo đảm liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và dân cư, phục vụ theo dõi toàn diện tình hình học tập, sức khỏe và nhu cầu hỗ trợ của học sinh (hoàn thành trước ngày 31/10).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.

Đối với Bộ Tài chính, Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển khai thử nghiệm phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 9 và quý III; tổng hợp, công bố kết quả đối với kỳ báo cáo tháng 9 và quý III, làm cơ sở thực hiện chấm điểm chính thức từ kỳ báo cáo tháng 10.

Bộ Tài chính phải phối hợp với Bộ Công Thương tham mưu điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với tình hình; kịp thời xử lý việc hoàn thuế, các nghĩa vụ thanh toán của Nhà nước theo quy định; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng giải ngân vào các tháng cuối năm.

Chính phủ giao Bộ Công Thương hoàn thiện phương án về hệ thống phân phối xăng dầu, tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, khôi phục hoạt động của các nhà máy sản xuất xăng sinh học và đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu, khí trọng điểm.

Bộ Công Thương cần phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, gian lận, lừa đảo trên môi trường mạng, bảo vệ quyển lợi người tiêu dùng.

Nghiên cứu tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua

Trong lĩnh vực xây dựng, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm, nhất là các dự án phải hoàn thành trong năm 2026. Sớm hoàn thành báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình thực hiện các dự án khởi công trong năm 2025 trước ngày 10/9.

Bộ Xây dựng cùng các cơ quan cần tập trung hoàn thiện pháp luật về nhà ở cho thuê; theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, đánh giá các yếu tố rủi ro và có giải pháp xử lý kịp thời; phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, bền vững; đồng thời hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, trong đó nghiên cứu tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm nhà ở xã hội để bán (báo cáo Thủ tướng trong tháng 9).

Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Cùng nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án để sớm lập, triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Chính phủ lưu ý Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đường sắt tốc độ cao, đường sắt khổ tiêu chuẩn và đường sắt đô thị.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ với phân cấp, phân quyền (hoàn thành trong tháng 10); đồng thời tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; khẩn trương thực hiện các kết luận thanh tra; có biện pháp xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Chính phủ lưu ý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.