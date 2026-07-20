Từ nay đến cuối năm tình hình mưa lũ, sạt lở diễn biến ra sao?

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino sẽ tiếp tục duy trì đến đầu năm 2027 và có xu hướng gia tăng cường độ. Đây là yếu tố chi phối đáng kể đến diễn biến thời tiết khu vực, làm giảm số lượng bão nhưng lại khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến khó lường hơn.

Mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương

Dự báo trong năm 2026, Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó từ 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hòa, việc số lượng bão giảm không đồng nghĩa với nguy cơ thiên tai giảm.

Trong điều kiện El Nino, bão có thể mạnh hơn, di chuyển với quỹ đạo phức tạp và thay đổi nhanh, khiến thời gian chuẩn bị ứng phó bị rút ngắn. Chỉ một cơn bão mạnh đổ bộ cũng có thể gây thiệt hại rất lớn.

Các số liệu quan trắc cho thấy, giữa tháng 7/2026, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực NINO3.4 cao hơn khoảng 1,3 độ C so với trung bình nhiều năm. Các mô hình khí hậu dự báo xác suất El Nino đạt cường độ mạnh đến rất mạnh khoảng 90% trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 và tăng lên 95% trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Riêng giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 được đánh giá có khả năng El Nino đạt cường độ rất mạnh với xác suất khoảng 81%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa những tháng cuối năm sẽ phân bố không đồng đều. Trong tháng 8, khu vực từ Đồng bằng Bắc Bộ đến Lâm Đồng có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nơi cao hơn từ 30-60%, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Sang tháng 9, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%, trong khi các khu vực còn lại phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình.

Đến tháng 10 và tháng 11, nhiều khu vực tiếp tục thiếu mưa, đặc biệt từ Nam Nghệ An đến Duyên hải Nam Trung Bộ, lượng mưa có thể thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây không phải là dấu hiệu thời tiết ổn định hơn.

Đặc trưng của El Nino là lượng mưa thường tập trung trong thời gian ngắn với cường suất rất lớn thay vì kéo dài nhiều ngày. Chính vì vậy, nguy cơ ngập lụt đô thị, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao, nhất là tại các tỉnh miền núi và khu vực Trung Bộ.

Dự báo từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, mưa lớn sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt trong các tháng 11 và 12 khi bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh hoạt động mạnh hơn.

Ngoài bão và mưa lớn, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước, nhất là trong thời kỳ chuyển mùa. Trên Biển Đông, bão và áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có thể gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản, vận tải biển và nuôi trồng thủy sản.

Đối với mùa đông năm nay, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, song vẫn có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, chủ yếu trong tháng 1/2027.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới và các hình thế gây mưa lớn; rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện cần cập nhật thường xuyên thông tin dự báo để vận hành phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và giảm nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.

Đối với người dân, việc theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, suối khi có mưa lớn, đồng thời chủ động gia cố nhà cửa và chuẩn bị các phương án phòng tránh thiên tai là những giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay.