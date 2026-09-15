Từ ngày 15/9, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, từ ngày 15/9/2026, các loại phương tiện được phép lưu thông vào làn BRT theo hướng Láng Hạ-Giảng Võ, đoạn từ số 8 Láng Hạ đến khu vực giao đường Trần Huy Liệu. Theo chiều ngược lại, phương tiện cũng được lưu thông vào làn BRT hướng Giảng Võ-Láng Hạ, đoạn từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ. Việc điều chỉnh nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm nguy cơ ùn tắc tại khu vực nút giao trong thời gian thi công.

Điểm cuối tại nút giao Voi Phục đã hoàn thành cơ bản tạo không gian giao thông hiện đại đồng bộ cho Thủ đô. (Ảnh: TTXVN)

Đáng chú ý, Sở Xây dựng tổ chức cấm ô-tô lưu thông theo hướng vành đai 1 đi Hào Nam-Hoàng Cầu quay đầu tại điểm mở số 2 trên đường Láng Hạ. Các phương tiện có nhu cầu quay đầu được hướng dẫn sử dụng điểm mở kế tiếp theo hệ thống biển báo giao thông.

Đối với ô-tô tải và ô-tô khách, cơ quan chức năng cấm quay đầu tại điểm mở số 227 đường Giảng Võ để đi vành đai 1 hoặc đường Láng Hạ. Các phương tiện thuộc nhóm này được hướng dẫn quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn, nhằm hạn chế xung đột giao thông và giảm ùn tắc trên đường Giảng Võ.

Các hướng giao thông khác tiếp tục được thực hiện theo các phương án đã được Sở Xây dựng thông báo trước đó.

Thời gian áp dụng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông bắt đầu từ ngày 15/9/2026 và thực hiện cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện phương án phân luồng, bố trí đầy đủ biển báo và nhân lực hướng dẫn giao thông tại khu vực thi công. Chủ đầu tư phải chủ động thông tin rộng rãi về thời gian, phạm vi rào chắn để người dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong khu vực có phương án đi lại phù hợp.

Tại các vị trí đã hoàn thành thi công, đơn vị thực hiện phải thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông để kịp thời phát hiện bất cập và đề xuất điều chỉnh phương án khi cần thiết.

Trong quá trình thi công, các nhà thầu được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và kiểm soát bụi; phương tiện, máy móc, vật tư, vật liệu phải được tập kết trong phạm vi rào chắn. Phương tiện máy thi công chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào dự án trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau; trường hợp di chuyển ngoài khung giờ này phải được cấp phép theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị tại khu vực.

Ủy ban nhân dân các phường Giảng Võ, Láng có trách nhiệm phối hợp bố trí lực lượng điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép và tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành hệ thống biển báo.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của hoạt động thi công cầu vượt đến giao thông khu vực, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.